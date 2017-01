Laut einer neuen Bertelsmann-Studie fühlt sich fast jeder zweite Europäer von der Globalisierung bedroht. Und oft profitieren populistische Parteien von dieser Angst. Am meisten fürchtet man sich demnach in Frankreich, am wenigsten in Italien und Großbritannien.

Gute Freunde sind wichtig - vor allem in Krisenzeiten. Die deutsch-französische Freundschaft hatte schon bessere Zeiten, aber Brexit und die Wahl Donald Trumps lassen Berlin und Paris zusammenrücken. Bei einem Treffen in Berlin fordert Frankreichs scheidender Präsident Hollande ein politisches Europa.

Deutschland und Frankreich werben für einen engeren Zusammenhalt der Europäer als Antwort auf Populismus und Ungewissheit über den Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Die Europäische Union stehe vor großen internen und externen Herausforderungen, "die wir nur gemeinsam meistern können", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten François Hollande in Berlin. Dabei gehe es etwa um die Verteidigung freiheitlicher Gesellschaften und des freien Handels.

Hollande: Sind zusammen stärker

Hollande warnte, Europa sei vor allem durch Gefahren von innen bedroht. Er verwies auf einen "Anstieg von Extremisten, die die äußeren Bedingungen nutzen, um innerhalb unserer Länder für Unordnung zu sorgen." Von der neuen US-Regierung gingen Herausforderungen etwa für Handelsregeln und Konfliktlösungen aus. Darüber sei natürlich mit Trump zu sprechen. Wichtig sei, dass die Europäer ihre Haltungen annäherten. "Wir sind stärker, wenn wir gemeinsam handeln", sagte Hollande. Frankreich hätte die Mittel, sich selbst zu verteidigen. Aber sein Land sei europäisch und sehe sein Schicksal mit anderen verbunden.

Merkel sagte mit Blick auf anstehende EU-Gipfel und den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens: "Wir brauchen eine Europäische Union, die in den herausragenden Fragen, denen wir gegenüberstehen, entschlossen, schnell handelt." Damit seien auch Verantwortung und Pflichten eines jeden Mitgliedsstaats verbunden. Hollande sagte: "Es ist heute wichtiger denn je, dass Europa ein politisches Europa sein muss."

"Lassen uns unsere Art zu leben nicht nehmen"

Damit sprechen Merkel und Hollande den meisten Deutschen aus dem Herzen. Das zeigt das aktuelle Politbarometer . Die Mehrheit (88 Prozent) meint, dass die EU-Länder wegen Trumps Politik stärker zusammenhalten sollen, nur neun Prozent halten das nicht für notwendig. Allerdings glauben nur 51 Prozent, dass es tatsächlich zu einem engeren Zusammenhalt der EU-Länder kommen wird, 39 Prozent bezweifeln das.

Nach dem Gespräch haben Merkel und Hollande gemeinsam der Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gedacht. Die beiden legten am Breitscheidplatz weiße Rosen nieder und hielten eine Weile inne. Mit dem Besuch am Anschlagsort wollten sie zeigen, "dass wir uns unsere Art zu leben nicht nehmen lassen", sagte Merkel. Das Attentat auf den Weihnachtsmarkt habe erneut gezeigt, dass die Anschlagsgefahr nur gemeinsam gebannt werden könne.

Hollande hob hervor, dass Merkel immer an der Seite seines Landes gestanden habe, "wenn Frankreich angegriffen wurde". Nach den islamistischen Anschlägen in Paris im November 2015 sei sie persönlich nach Frankreich gereist, nach anderen Anschlägen sei sie immer "politisch, moralisch und menschlich anwesend" gewesen.

19. Dezember: Anschlag fordert zwölf Tote

Der Tunesier Anis Amri hatte am 19. Dezember mit einem Lastwagen einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche verübt. Zwölf Menschen wurden getötet, Dutzende weitere verletzt. Amri wurde nach mehrtägiger Flucht in der Nacht zum 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle in einem Vorort von Mailand erschossen.