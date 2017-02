Laura Dahlmeier geht nach ihrem erfolgreichen WM-Auftakt mit zwei Goldmedaillen und einer Silbermedaille entspannt in die zweite WM-Woche. "Die drei Medaillen, das ist phänomenal und gigantisch. Alles, was jetzt noch kommt, ist volle Zugabe", sagte die Verfolgungs- Weltmeisterin. Auch am Ruhetag hatte sie mit mehreren Medienterminen nicht uneingeschränkt Zeit zum Abschalten. Bei den ausstehenden drei WM-Rennen mit dem Einzelrennen am Mittwoch, der Staffel (Freitag) und dem Massenstart (Sonntag) hat die 23-Jährige die Chance, ihren bisherigen insgesamt vier WMTiteln weitere hinzuzufügen.