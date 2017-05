von Maya Dähne, New York

"Fette Schlampe", "Halbaffe" - auf Facebook und Twitter sind viele User nicht zimperlich. Zwei Drittel der unter 25-Jährigen in den USA sind online schon einmal Opfer von Beschimpfungen und Drohungen geworden. Kat Thek aus Brooklyn kämpft mit Kuchen gegen gemeine Internet-Trolle.

"Angefangen hat die Kuchenschlacht mit Dolly Parton", erzählt Kat Thek. Auf der Facebook-Seite der legendären Sängerin hatte sie vor einigen Wochen folgenden Kommentar gelesen: "Deine Mutter wäre tief enttäuscht von dir."

"Was für ein Schwachsinn, dieser Kommentar, auf der Facebook-Seite einer 71-jährigen Dame", dachte die 30-jährige Hobby-Bäckerin aus Brooklyn. Sie backte kurz entschlossen einen Schokokuchen, verzierte ihn mit dem fiesen Kommentar und schickte ihn an die Verfasserin - deren Name und Adresse überraschend einfach zu finden waren. "So kann sie ihre dumme Bemerkung runterschlucken."

Was aus dem Kuchen geworden ist, weiß Kat Thek nicht. Aber es war der Anfang ihrer Troll-Cake-Bäckerei . "Ich hab' schon immer gerne mit Essen gespielt. Statt 'Herzlichen Glückwunsch' auf Geburtstagskuchen zu schreiben, ist es doch viel witziger, zuckersüße Gemeinheiten drauf zu pinseln."

Lästermäuler mit Kuchen stopfen

Troll-Cake "Raw Clam"

Quelle: Troll Cakes/Kat Thek

"Do not feed the trolls" - Online-Nervensägen auf keinen Fall "füttern" lautet die goldene Regel. Denn je mehr man Internet-Trolle beachtet, desto penetranter werden sie. "Ich mache genau das Gegenteil: Ich füttere die Trolle", lacht Kat Thek. Aber wer weiß, vielleicht kann Kuchen das ein oder andere Läster-Maul stopfen. Und fiese Facebook-Freunde zumSchweigen bringen, die Kommentare wie "Hänge-Hintern", "Deine Mutter ist fett" oder "Du siehst aus wie eine rohe Muschel" posten. "Ich weiß natürlich, dass es massives Mobbing, gewalttätige Drohungen und Stalker im Netz gibt. Denen schickt man keine Kuchen, die zeigt man bei der Polizei an", stellt Kat Thek klar.

Der Ofen in der Küche ihrer Wohnung in Brooklyn läuft seit einigen Wochen auf Hochtouren. Die Kunden können zwischen drei verschiedenen Troll Cakes wählen. Wenn jemand weiß, wer ihn Online beleidigt und beschimpft hat, schickt er den Kommentar samt Adresse an Kat. Für 35 Dollar backt sie den Kuchen, pinselt die fiese Bemerkung mit Zuckerguß oben drauf und verschickt ihn an den Troll. "Am witzigsten ist es, die Troll-Torte an eine Büroadresse zu schicken", kichert Thek. "Denn dann sehen alle Kollegen den Kuchen mit dem peinlichen Kommentar und der Troll muss zwangsläufig erklären, was es damit auf sich hat - und allen ein Stück anbieten."

Kniffliger und teurer wird es, wenn der Troll unbekannt ist. Für 25 Dollar Aufpreis setzt sich Kat an ihren Computer und versucht, den digitalen Beleidiger ausfindig zu machen. "Oft ist es verblüffend einfach. Aber an manchen hab' ich mir auch schon die Zähne ausgebissen."

Troll Cake für Trump

Kuchen-Option Nummer 3, Tiny Hands Special, ist für den "Troll im Weißen Haus" gedacht. Für 30 Dollar verziert Kat ihren Schokokuchen mit einem aktuellen Tweet von Donald Trump und schickt ihn an das Weiße Haus nach Washington. "Ich habe keine Ahnung, ob sie die Troll-Torten in der Küche auf den Kompost werfen oder dem Präsidenten servieren", gibt Kat zu. "Aber ich weiß, dass er Kuchen liebt! In einem Interview hat er zum Beispiel erwähnt, dass er gerade ein Stück Schokokuchen gegessen hat, als er den Befehl zum Luftangriff auf Syrien gab." Sollte das Weiße Haus künftig keine Kuchen mehr annehmen, will Thek ihre Tiny Hands Cakes demnächst nach Mar-a-Lago, in die Trump-Villa nach Florida schicken.