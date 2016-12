Für jedes zehnte Kind unter drei Jahren gibt es keinen Platz im Kindergarten oder bei einer Tagesmutter. Insgesamt fehlen fast 230.000 Betreuungsplätze - obwohl Eltern seit 2013 einen Rechtsanspruch darauf haben. Aber nicht nur das Angebot muss stimmen - die Qualität der Betreuung wird wichtiger.

Besonders groß seien die Betreuungslücken laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft Köln in Bremen und Nordrhein-Westfalen - Brandenburg und Thüringen stehen rein rechnerisch am besten da. Die Ursachen für die fehlenden Plätze liegen demnach zum einen darin, dass das bereits für 2013 vereinbarte Ziel, 750.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zu schaffen, noch immer nicht erreicht ist: Im März 2016 standen lediglich 720.000 staatliche oder staatlich geförderte Plätze zur Verfügung.

Mehr Eltern wünschen sich Betreuungsplatz

Zum anderen sei aber auch der Bedarf in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen:War der Krippengipfel 2007 noch davon ausgegangen, dass sich 35 Prozent der Eltern bereits vor dem dritten Geburtstag ihres Kindes eine institutionelle Betreuung wünschen, sind es nach neuesten Zahlen des Familienministeriums mehr als 43 Prozent. Ein weiterer Grund ist die gestiegene Geburtenrate in Deutschland: Nachdem diese lange zwischen 1,3 und 1,4 Kindern je Frau lag, stieg sie im Jahr 2015 auf 1,5 - seit 1974 war der Wert im Westen der Bundesrepublik nicht mehr so hoch. Ob sich dieser Trend verfestigt, bleibt allerdings abzuwarten.

Auch unter den Zuwanderern der vergangenen Jahre sind viele kleine Kinder - Ende Dezember 2015 lebten in Deutschland 120.000 Jungen und Mädchen unter fünf Jahren, die erst im Laufe des Jahres hergekommen waren.

Auch Betreuungsqualität ist wichtig

Vor allem für sie ist der Studie zufolge nicht nur das Betreuungsangebot sondern auch die Betreuungsqualität entscheidend: Denn je mehr Kinder die Erzieher insgesamt beaufsichtigen und fördern müssen, desto weniger können sie sich um die Kinder der Zuwanderer kümmern.

Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung hat sich die Personalausstattung in den Kitas in den vergangenen Jahren zwar verbessert, doch vor allem in den östlichen Bundesländern ist die Situation noch immer unbefriedigend. Dort kommen in Krippengruppen im Schnitt 6,4 Kinder auf eine Betreuungsperson. Sinnvoll aus pädagogischer Sicht wären drei Kinder. In Westdeutschland ist man diesem Ziel mit 3,8 Kindern deutlich näher. Große Gruppen, wie sie insbesondere im Osten auch in den Kindergärten oft vorkommen, sind gerade im Kontext der starken Zuwanderung ungünstig.

Immerhin: Vor Kurzem hat das Bundeskabinett das vierte Investitionsprogramm zur Finanzierung der Kinderbetreuung auf den Weg gebracht. Mit ihm sollen bis zum Jahr 2020 weitere 100.000 Betreuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt geschaffen werden.