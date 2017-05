von Ulf Röller, Washington

Es ist Trumps erste Auslandsreise - Saudi-Arabien die erste Station. Vom US-Präsidenten wird in den neun Tagen viel Fingerspitzengefühl verlangt. Während er in Washington mit immer neuen Vorwürfen kämpft, soll Trump nun auf der internationalen Bühne glänzen. Gelingt ihm das, könnte diese Reise seiner Präsidentschaft helfen.

Ich habe mich immer gefragt, ob so eine Schwimmweste wirklich vor dem Ertrinken rettet. Ich stelle mir das vor: Die Maschine ist abgestürzt, das Wasser dringt langsam in die Kabine, und ich versuche voller Panik, die Weste anzuziehen. Schaffe ich es noch rechtzeitig? Ich bin mit der Pressedelegation des Weißen Hauses im Flieger unterwegs. Erste Station Saudi-Arabien, Riad. Und ich muss an Präsident Trump denken. Der befindet sich im Sinkflug.

Reise wie ein Geschenk an einen Ertrinkenden

Politisch kämpft Trump nach gerade mal fünf Monaten im Amt ums Überleben. Die erste Auslandsreise wirkt da wie ein Geschenk an einen Ertrinkenden, als hätte jemand dem Präsidenten eine Schwimmweste entgegengeworfen. Wird sie ihn retten? Das Drehbuch des Weißen Hauses ist jedenfalls bereits geschrieben. Der strauchelnde Präsident Trump soll nun auf der internationalen Bühne als Weltenlenker glänzen. So soll er seine Krise daheim überwinden.

Ulf Röller, Korrespondent im ZDF-Studio Washington



Um im Bild des Ertrinkenden zu bleiben. Auch Schwimmwesten müssen richtig angezogen werden, sonst nutzen sie nichts. Und so ist diese Auslandsreise Chance und Risiko in einem. Der Nahe Osten mit seinen schrecklichen Krisen und seinem apokalyptischen Syrienkrieg verlangt diplomatisches Fingerspitzengefühl eines jeden Präsidenten.

Ist es Fake News, wenn einem da gleich der Name Donald Trump durch das Hirn schießt? Unbedarftes Dahergerede, Ahnungslosigkeit und sorglose Tweets können in der Region wie Brandbeschleuniger wirken. Trump hat uns die Angst vor den 140 Zeichen gelehrt. Aber mittlerweile schütteln sogar seine eigenen Leute den Kopf.

Schnellkurs in Sachen Nahost-Konflikt

Der US-Präsident hat ja ein paar gute Leute, vor allem wenn es um internationale Sicherheit geht. Seinen Verteidigungsminister Matthis und seinen nationalen Sicherheitsberater McMaster erschöpft es, den Pannenservice im Weißen Haus zu geben. Sie haben bei der Trump-Regierung unterschrieben, weil sie glaubten, dass Barack Obama Amerikas Macht zu passiv interpretiert habe. Den Rückzug als Weltpolizist halten sie für falsch. Die Annäherung an Iran, symbolisiert durch den Atomvertrag, sogar für gefährlich.

Intensiv haben sie Präsident Trump vor seiner Reise vorbereitet. Das soll nicht immer einfach gewesen sein. Im Weißen Haus beschweren sich Mitarbeiter über seine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Trump mag nicht viel lesen, vor allem, wenn sein Name nicht in den Dokumenten auftaucht. Er bevorzugt das direkte Gespräch, Grafiken und stichwortartige Zusammenfassungen. Und so bekam er in den letzten Wochen einen Schnellkurs in Sachen Nahost-Konflikt.

Die USA stehen an der Seite von Saudi-Arabien, das sind Sunniten, und kämpfen gegen Iran, das sind Schiiten. Im Irak kämpfen die Sunniten mit Hilfe Saudi-Arabiens gegen die Schiiten, die wiederum von Iran unterstützt werden. Die Amerikaner fürchten, dass der Irak das nächste Syrien wird und sie immer stärker in den Konflikt militärisch hineingezogen werden.

Und irgendwie kämpfen alle gegen den Islamischen Staat. In Syrien kämpfen die Russen und Iran für Assad, die Amerikaner mit Hilfe der Kurden, gegen den Islamischen Staat. Die Türken, eigentlich NATO-Partner der Amerikaner, kämpfen gegen die Kurden, die wiederum von den Amerikanern aufgerüstet werden. Und Saudi-Arabien kämpft gegen Assad, fürchtet aber, dass Iran zu stark in der Region wird. Und Israel hat auch ganz viele Interessen und baut weiter Siedlungen, was den Konflikt mit der PLO anheizt. Alles klar. Nein! Willkommen im Nahen Osten. Es sind schon andere hier gescheitert, die mehr Erfahrung als Trump hatten.

Saudi-Arabien ist Heimspiel

Trotzdem ist Saudi-Arabien ein Heimspiel für den Präsidenten. Sie freuen sich auf ihn. Denn Trump ist nicht Obama, dem sie den Atomvertrag mit Iran und das Aufheben der Sanktionen nicht verziehen haben. Außerdem hat Trump Rüstungsverträge im Gepäck. Noch ist die Höhe nicht klar. Aber mehr als 100 Milliarden werden sie schon wert sein. Waffenverkäufe erhalten die Freundschaft. Dieser Satz gilt besonders für das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und den USA. Wenn der Präsident nichts Islamfeindliches sagt, wie damals im Wahlkampf - die Saudis halten ihre Frauen wie Sklaven - dann könnte der Trip aus Sicht des Weißen Hauses ein Erfolg werden.

Auch in Israel trifft der Präsident auf Wohlwollen. Auch da die gleiche Ausgangslage. Er ist nicht Obama, den der israelische Regierungschef Netanjahu verachtete. Auch hier könnte es schöne Bilder für die Heimatfront in den USA geben.

Die Hälfte der Reise wäre dann für Trump geschafft. Ab zum Papst nach Rom. Wenn Trump ihm ordentlich die Hand schüttelt, dürften die Bilder großartig sein. Weiter zum NATO-Gipfel in Brüssel. Trumps Satz, die NATO sei überflüssig, hat sein Verteidigungsminister Matthis inzwischen zurückgeholt. Wir erinnern uns: Abteilung Pannenservice. Das Bündnis gilt jetzt wieder als entscheidend. Bleibt noch die Forderung der USA, dass die Europäer mehr Geld fürs Militär ausgeben. Die neue Sprachregelung, damit der Konflikt nicht eskaliert. Bisher keine Einigung in Sicht, aber wir streiten uns höflich. Mal sehen, ob der US-Präsident das durchhält. Kann Trump Trump kontrollieren?!

Hoffen auf die richtigen Gesten

Letzte Station G7-Gipfel. Treffen mit anderen Größen. Normalerweise kommt bei diesen Gipfeln nicht so viel rum. Es geht darum, in privater Atmosphäre ungezwungen zu plaudern. Und die ganze Welt schaut zu. Klingt wie ein Widerspruch, ist es auch. Jeder versucht, seine Bedeutung zu inszenieren. Wer nimmt wen in den Arm, wer sitzt neben wem im Strandkorb oder bekommt den Rücken massiert oder schüttelt die ausgestreckte Hand oder eben auch nicht. Im Weißen Haus hoffen sie auf die richtigen, kontrollierten Gesten des Präsidenten. Weniger ist mehr, gilt da wohl. Trump darf nicht zur Karikatur seiner selbst werden.

Also, die Reise könnte Trumps Präsidentschaft helfen. Er muss das Richtige sagen, die passenden Gesten zur Schau stellen und bloß nicht vom Manuskript abweichen. Was mich gedanklich wieder in mein Flugzeug führt. Wir sind jetzt im Anflug auf Riad. Vor mir liegt die Sicherheitsanweisung im Falle einer Katastrophe. Dort ist genau beschrieben, wie man die Rettungsweste anziehen muss, damit man überlebt. Wenn ich Trump wäre, würde ich mich sehr genau dran halten.