An den Besuch von US-Präsident Trump in Israel waren hohe Erwartungen geknüpft. Einen neuen Plan oder eine Idee, wie Frieden im Nahen Osten zu schaffen wäre, hat er jedoch nicht präsentiert - ein Problem vor allem für die Palästinenser.

Trump werde das Treffen beim Papst nutzen, um "sich als Staatsmann zu präsentieren", so ZDF-Korrespondent Stephan Hallmann. Beim späteren Besuch in Brüssel erwarte die NATO "ein klares Bekenntnis von Trump zum westlichen Militärbündnis", so ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek.

Am Mittwoch hat Papst Franziskus den US-Präsidenten Donald Trump im Vatikan empfangen. Beide vertreten konträre politische Positionen. Bereits im Wahlkampf hatte Franziskus Kritik an Trumps Einstellung zu Einwanderung und Flüchtlingen geäußert.

von Stefan Leifert, Brüssel

US-Präsident Donald Trump besucht die NATO in Brüssel. Für beide Seiten kein einfaches Treffen, denn noch nie konnte sich das Militärbündnis der Unterstützung des US-Präsidenten so wenig gewiss sein. Unter diesem Aspekt kann der Gipfel durchaus als historisch gelten.

Noch verdecken zwei große weiße Tücher, was Angela Merkel und Donald Trump vor dem neuen NATO-Hauptquartier enthüllen sollen: auf der einen Seite des kleinen Vorplatzes ein Stück der Berliner Mauer, auf der andere eine Stele vom World-Trade-Center: ein Überbleibsel aus Stockwerk 107 als Erinnerung an den 11. September 2001. Zwei Denkmale, die vor dem neuen NATO-Hauptquartier an die zwei großen Zäsuren des Bündnisses erinnern sollen.

Bruch lag in der Luft

Vor einem halben Jahr dachten viele in der Brüsseler NATO-Zentrale, das mit der Präsidentenwerdung Donald Trumps der nächste große Einschnitt für die NATO gekommen ist. Von "obsolet" bis "veraltet" reichten die Beschimpfungen Donald Trumps gegen die NATO im Wahlkampf, der große Bruch des wichtigsten Bündnispartners mit der NATO lag mit der gewonnenen Wahl plötzlich in der Luft.

Vor dem heutigen Gipfel und Trumps erster Begegnung mit den anderen 27 NATO-Staats- und Regierungschefs ist diese Angst ein wenig verflogen. Zwar hält man den neuen US-Präsidenten im Bündnis für eine intellektuelle und politische Zumutung, aber nicht mehr für den Totengräber der NATO. Trump hat inzwischen zugegeben, nicht allzu viel über die NATO gewusst zu haben, als er sie beschimpfte. Das sei nun anders. Überflüssig jedenfalls findet er sie nicht. Sagt er. Manchmal.

Trump-Agenda in Brüssel

Einen Erfolg hat Trumps Administration schon zu verzeichnen, bevor der Gipfel überhaupt begonnen hat: die Agenda dieses Brüsseler NATO-Treffens ist eine Trump-Agenda. Mehr Geld für Verteidigung, mehr Engagement der NATO im Anti-Terror-Kampf – es sind diese beiden US-Forderungen, die die 28 Staats- und Regierungschefs – neben all dem Zeremoniellen rund um die Übergabe des neuen Gebäudes durch Belgien an das Bündnis – diskutieren.

Konferenzraum 14 wird der Ort sein, in dem sich um 17:45 Uhr dann für gerade mal drei Stunden die Staats- und Regierungschefs im neuen Gebäude zum Arbeiten treffen. Nicht nur Trump ist zum ersten Mal dabei, auch für Frankreichs Emmanuel Macron, Großbritanniens Theresa May und Italiens Paolo Gentiloni ist es die erste Begegnung in neuer Rolle mit der NATO. Die Augen aber werden vor allem auf Trump gerichtet sein. Zum einen wollen seine Bündnis-Kollegen austesten, wie ernst es Trump mit seiner radikalen Infragestellung der NATO noch ist. Und sie wollen ihm klarmachen, dass die USA die NATO mindestens genauso brauchen wie umgekehrt.

Wochenlange Vorarbeit

In Trumps konkreten Kernforderungen wird man ihm entgegenkommen. Nach wochenlanger Vorarbeit werden sich alle NATO-Länder heute wohl dazu verpflichten lassen, jährlich darzulegen, wie sie das beim Gipfel in Wales vereinbarte Ziel zu erfüllen, bis 2025 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Vor allem Deutschland steht da vor einem Problem, liegt in der Skala mit 1,2 Prozent noch weit hinten.

Union und SPD streiten darüber, ob und wie man sich an das Zwei-Prozent-Ziel gebunden fühlt – 70 Milliarden Euro für Verteidigung (das wäre in etwa die Größenordnung) gegenüber heute 39,5 Milliarden, das mögen sich in Berlin bis weit in die Union hinein viele nicht vorstellen – Beschluss von Wales hin oder her. Vor allem deutsche Diplomaten arbeiten deswegen an einem neuen und äußerst ausdifferenzierten Verfahren, was genau alles als „Ausgaben für Verteidigung“ zu verstehen ist. Wenn es nach ihnen geht: sehr viel, denn nur dann wären 2 Prozent vom BIP realistisch.

Erste Erfolge

Und auch im Kampf gegen den Terror wird Trump einen Erfolg für sich mit nach Hause nehmen: Die NATO wird beim Gipfel ihren Beitritt zur US-geführten Anti-IS-Koalition erklären. Es ist ein Zugeständnis an Trump, das mancher gerne vermieden hätte, vor allem Frankreich, da alle NATO-Mitglieder ohnehin schon Teil der Koalition sind. Tritt die NATO nun formell auch als Bündnis bei, ist das vor allem ein symbolischer Akt.

Praktisch ändern wird sich wenig: die AWACS-Aufklärungsflüge (zu einem Drittel mit deutscher Besatzung) werden ausgeweitet, zeitlich wie geografisch, das Training irakischer Sicherheitskräfte wird intensiviert, und eine Liste mit Ideen kursiert, was man sonst noch tun könnte. Kein bahnbrechender Einschnitt, aber eine Genugtuung für den US-Präsidenten, der nun sagen kann, die NATO folge seiner Forderung.

Die NATO hat viel Erfahrung mit Gipfeln und Neuausrichtungen. Aber einen US-Präsidenten, von dem sie nicht weiß, ob er wirklich zur NATO steht, das ist so unerhört neu, dass dieser Gipfel in Konferenzraum 14 schon jetzt ein historischer ist – und das nicht nur wegen des neuen Gebäudes.