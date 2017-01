Mexiko ist der viertgrößte Autoexporteur der Welt. Fast 2,8 Millionen Fahrzeuge wurden 2016 von dort exportiert. Mit Trumps Amtsantritt könnte sich das ändern: Er droht mit Strafzöllen für Firmen, die in den USA verkaufen, aber in Mexiko produzieren.

Maßregelung der amerikanischen Medien, weitere Kampfansagen in Richtung Mexiko: Trump bleibt bei seiner Linie. Heute trifft er sich mit der britischen Premierministerin May.

Autos für Amerikaner sollen auch aus Amerika kommen - mit dieser Devise hat Donald Trump die deutsche Branche kalt erwischt. Die müsste das schon ernst nehmen, sagen Experten. Dabei sind manche Importwagen jetzt schon "amerikanischer" als so mancher US-Wagen.

Die US-Konzerne General Motors und Ford reagierten prompt: Teile der Fertigung sollen aus Mexiko in die Heimat zurückkehren, sie versprechen neue Jobs in den USA. Die deutschen Autobauer hingegen hat der neue US-Präsident Donald Trump kalt erwischt mit seiner Ankündigung, Importzölle zu erheben, sollten die Hersteller nicht in den USA produzieren. Von Protektionismus ist die Rede, von ihrem Kurs aber wollen die deutschen Hersteller sich gleichwohl nicht abbringen lassen - was heikel werden könnte.

"Trumps Drohungen haben alle ernst genommen - bis auf die Deutschen", mahnt Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer. "Ford, GM und auch Toyota wissen genau, dass Trump Zölle einführen wird." Sollte der US-Präsident das Land durch Handelsbarrieren abschotten - und darauf deute derzeit vieles hin - stünden die deutschen Autobauer vor großen Problemen, meint Dudenhöffer. Werke in Mexiko, aus denen die Konzerne günstig produzierte Autos nach Nordamerika liefern, drohten dann zu einer Fehlinvestition zu werden.

Nur in den USA zusammenschrauben?

Besonders schmerzhaft wäre das für die VW-Tochter Audi - die hat in San Jose Chiapa gerade erst ein Werk für mehr als eine Milliarde Euro eröffnet, in dem der Geländewagen Q5 vom Band rollt. Aber auch die Fabrik der Schwestermarke VW in Puebla würde in Mitleidenschaft gezogen, denn ein Großteil der dort produzierten Wagen rollt in die USA.

Branchenexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach geht davon aus, dass die deutschen Konzerne über kurz oder lang auf den US-Präsidenten zugehen werden, um Vorschläge zu präsentieren. Denkbar sei, dass die Produktion in den USA "nach außen sichtbar" ausgebaut werde, die Zulieferteile aber weiter weltweit bezogen würden, sagt Bratzel. Trump könnte dann verkünden, er habe Stellen in den USA geschaffen, und die Konzerne müssten ihre Wertschöpfungsketten nicht kappen.

Dudenhöffer schlägt die Lieferung von Bausätzen vor, das sind in Einzelteile und Baugruppen zerlegte Fahrzeuge, die erst im Importland zusammengebaut werden. Diese sind meist nicht mit Importzöllen belegt. Viel wird davon abhängen, wie Trumps Pläne konkret aussehen. Im Raum steht bisher nur die pauschale Drohung 35-prozentiger Strafzölle. Die deutschen Autobauer, auch in den USA erfolgsverwöhnt, wollen erst einmal abwarten, was von Trumps Ankündigungen wirklich Gesetz wird.