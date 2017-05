Im FBI geht die Arbeit wie gewohnt weiter, so der stellvertretende FBI-Chef nach James Comeys Entlassung durch Präsident Trump. Auch auf die Ermittlungen in der Russland Affäre habe das keinen Einfluss. Viele in den USA haben da ihre Zweifel.

In der Posse um den Rauswurf von FBI-Direktor James Comey verstrickt der US-Präsident sich in Widersprüche. Schlechte Arbeit, kein Rückhalt in den eigenen Reihen: So begründet er in einem Interview mit dem US-Sender NBC den Rauswurf. Er persönlich habe die Initiative ergriffen, der Schritt sei schon lange geplant gewesen: "Ich wollte ihn unabhängig von Empfehlungen feuern." Damit konterkariert Trump die Begründung in seinem Brief an Comey sowie die offizielle Erklärung seiner Sprecher von Dienstag.

In den vergangenen Tagen bekommt der US-Präsident die Kritik an seiner Politik vielleicht mehr denn je zu spüren. Gleich drei verschiedene Anlässe bringen Trumps Gegner derzeit auf. Sein engstes Umfeld und der Präsident sprechen nicht mit einer Stimme, immer wieder kommt es zu Widersprüchen. Der Präsident erklärt das alles für "Fake News", in der Gunst der Wähler sinkt er indes immer weiter ab.

Generell versicherte er aber, offen für Ermittlungen zu sein. "Wenn Russland oder jemand anderes versucht, in unsere Wahlen einzugreifen ist das eine schreckliche Sache." Er wolle der Sache auf den Grund gehen und sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiere.

Wer gab den "Abschussbefehl"?

Die überraschende Absetzung des FBI-Direktors sei nur auf Empfehlung des Justizministeriums erfolgt, hieß es da noch. Dazu veröffentlichte das Weiße Haus auch prompt ein Memo von Vizejustizminister Rod Rosenstein, in dem Comeys Arbeit in der E-Mail-Affäre um die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton getadelt wird. Das lässt erneut Fragen zur internen Kommunikation in Trumps engstem Umfeld aufkommen.Während des Wahlkampfs hatte der Chef der Bundespolizei Informationen zu Ermittlungen um Clintons Umgang mit dienstlichen Mails veröffentlicht. Die ehemalige Außenministerin gab ihm dafür Anfang Mai eine Mitschuld an der Wahlniederlage.

Von diplomatischer Zurückhaltung ist bei Trump auch nach dem Rauswurf Comeys keine Spur zu erkennen. Im Gegenteil. Das Interview mit US-Journalist Lester Holt nutzte er, um kräftig nachzutreten. Ein "Angeber" und "Wichtigtuer" sei Comey. Sein Verhalten habe die Bundespolizei im vergangenen Jahr in "Chaos" versetzt.

Interims-Direktor widerspricht Trump

Außerdem wiederholte Trump, was er bereits dem Entlassungsbrief an Comey betonte: Dass derzeit keine Ermittlungen gegen ihn laufen. Dem allerdings widerspricht der neue Interims-Direktor des FBI. Andrew McCabe machte bei einer Anhörung vor dem Senat klar: Zahlreiche Äußerungen der Regierung im Zusammenhang mit der Entlassung von James Comey hält er für falsch. Entgegen der Darstellung des Trump-Lagers misst McCabe den Ermittlungen über eine mögliche russische Einflussnahme auf den US-Wahlkampf höchste Priorität bei. Es handele sich um eine "höchst bedeutende Untersuchung", sagte McCabe vor dem Ausschuss in Washington.

Am Mittwoch hatte die Vizeregierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders in der Angelegenheit noch verkündet, es handele sich "wahrscheinlich um eines der kleinsten Dinge", die die Bundespolizei derzeit bearbeite. Für die Demokraten wie Gegner in den eigenen Reihen nähren McCabes Aussagen den Verdacht, dass die Ermittlungen zu mutmaßlichen Russland-Kontakten des Trump-Lagers der wirkliche Grund für den Rauswurf waren.

Offener Widerspruch

Zur Wahrung seiner Glaubwürdigkeit versprach McCabe, das Weiße Haus nicht über neue Entwicklungen bei den Ermittlungen zu informieren. Sollte sich Trump oder dessen Umfeld in die Untersuchung einmischen, werde er die Senatoren in Kenntnis setzen.

Im NBC News-Interview erklärte Präsident Trump weiter, Comey habe den Rückhalt seiner Mitarbeiter verloren. Auch dieser Behauptung tritt Comeys kommissarischer Nachfolger entgegen. Sein Vorgänger habe im FBI "breite Unterstützung genossen". Und auch persönlich hält McCabe große Stücke auf Comey. "Das größte Privileg" seiner Karriere sei gewesen, unter Comey als Chef zu dienen.

Schlechte Nachrichten kommen selten allein

In der Russland-Affäre sagten bereits am Montag dieser Woche Ex-Justizministerin Sally Yates und der ehemalige US-Geheimdienstdirektor James Clapper vor einem Senatsausschuss aus. Yates erklärte, sie habe das Weiße Haus unmittelbar nach Trumps Amtsantritt gewarnt, dass dessen nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn durch Russland erpressbar sein könnte.

Bei der Anhörung in Washington gab Yates ihre Befürchtung zu Protokoll, dass Flynn Vize-Präsident Mike Pence angelogen habe. Darüber habe sie das Weiße Haus schon im Januar informiert. Konkret ging es dabei um Flynns Gespräche mit dem russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak. "Wir glauben, dass General Flynn, was die Russen angeht, kompromittiert wurde", sagte Yates. "Das war ein Problem, nicht nur, weil wir glaubten, dass die Russen dies wussten, sondern dass sie dafür auch Beweise hatten." Dies habe eine Situation geschaffen, "in welcher der Nationale Sicherheitsberater von den Russen hätte erpresst werden können".

Ebenfalls vor dem Senatsausschuss hatte bereits ein Ex-Regierungsbeamter ausgesagt, Ex-Präsident Barack Obama habe Trump gewarnt, Flynns zum Nationalen Sicherheitsberater zu ernennen. Nur dreieinhalb Wochen nach Amtsantritt musste Flynn schließlich zurücktreten.

Und Trump? Alles "Fake News"

Trump erneuerte Anfang der Woche auf Twitter seine These, dass es sich bei den Vorwürfen um "Fake News" handele. Dabei sind US-Geheimdienstmitarbeiter sicher, dass der russische Präsident Wladimir Putin Einfluss auf die Wahl genommen hat. Weiter wütete Trump: "Die Geschichte ist eine totale Ente. Wann wird diese von Steuergeld finanzierte Scharade endlich ein Ende nehmen?"

Ex-Geheimdienstdirektor Clapper mahnte vor dem Ausschuss, es brauche "Wachsamkeit und Handeln gegen eine Bedrohung der Fundamente des demokratischen politischen Systems". Die Russen fühlten sich "ermutigt, solche Aktivitäten künftig sowohl hier als auch weltweit fortzusetzen und das noch viel intensiver zu tun", sagte Clapper. Damit bezog er sich auf Vorwürfe, Russland sei für Hackerangriffe und Desinformationskampagnen im US-Wahlkampf verantwortlich.

Zustimmung im Volk auf Rekord-Tief

Gleich drei namhafte und ehemals ranghohe Beamte teilen also binnen weniger als einer Woche öffentlich gegen den Präsidenten aus. Donald Trump bekommt den geballten Gegenwind zu spüren, den sein rücksichtsloser Politikstil mit sich bringt. Die Aussagen kommen für ihn aber zur Unzeit. Seit Amtsantritt waren seine Umfragewerte noch nie so schlecht wie derzeit. Das zeigt eine neue Untersuchung der Quinnipiac University.

Nur noch 36 Prozent der Befragten stellt dem Präsidenten demnach ein positives Zeugnis aus, 58 Prozent sind unzufrieden. Das sind die schlechtesten Werte seitdem Trump im Amt ist. Fast zwei Drittel der Menschen empfindet zudem, dass Trump nicht ehrlich ist."„Es gibt keine Möglichkeit, diese Zahlen schönzureden oder zu drehen", sagt Tim Malloy stellvertretender Direktor des Instituts Quinnipiac University.

Dieser Trend könnte den Republikanern schon bald zum Verhängnis werden. Derzeit würden der Umfrage zufolge nur noch 38 Prozent der Wahlberechtigten der Partei ihre Stimme bei den Kongresswahlen geben. Die Demokraten kämen auf 54 Prozent. Das ist die größte Differenz, die jemals von der Universität gemessen wurde. Zwar sind die Wahlen erst im November 2018, das extreme Ungleichgewicht kann Trumps Parteifreunden aber nicht gefallen und die Untersuchungen dürften bis dahin andauern.