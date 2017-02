Toyota und andere Hersteller haben einen Teil ihrer Produktion längst in die USA verlagert. Dass US-Konkurrenten ihrerseits relativ wenige Wagen in Japan verkaufen, hat eher mit Kundenwünschen als Barrieren im Handel zu tun: Breite US-Schlitten sind nicht geeignet für Japans schmale Straßen. Und Japans größte ausländische Direktinvestitionen - 460 Milliarden Dollar - entfallen auf die USA. Details zu den neuen Investitionen nannte Abe am Freitag noch nicht. Ob es wirklich um frisches und nicht teils schon verplantes Geld geht, ist abzuwarten.

Allein Toyota hat in den vergangenen 60 Jahren 22 Milliarden Dollar in den USA investiert, betreibt dort zehn Produktionsstätten und beschäftigt 136.000 Menschen. Der Telekom- und Technologieriese Softbank kündigte an, in den nächsten Jahren 50 Milliarden Dollar in den USA in die Hand zu nehmen und bis zu 50.000 Jobs zu schaffen.

Japan verbuchte 2016 mit rund 70 Milliarden Dollar den zweithöchsten Überschuss im Handel mit den USA. Die Exporte dorthin überstiegen also die Importe von dort beträchtlich - allerdings deutlich weniger stark als im Beispiel Chinas (350 Milliarden Dollar Überschuss).