US-Präsident Trump denkt bereits zu Beginn seiner Amtszeit über viele Veränderungen nach. Den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko hat er bereits auf den Weg gebracht.

1.000 der 3.200 Kilometer langen Grenze zwischen den USA und Mexiko sind schon durch einen Zaun gesichert. Trump will nun eine Mauer bauen.

Donald Trump will die USA einmauern und droht Mexiko mit einer Importsteuer, um die neue Grenzbefestigung zu bezahlen. Doch Mexiko hat Alternativen. In ganz Lateinamerika buhlen andere Staaten um Einfluss, allen voran China. Auch die EU könnte an Bedeutung gewinnen.

Eine Woche im Amt und schon hat Donald Trump die Welt ziemlich auf den Kopf gestellt. Vor allem das Nachbarland Mexiko ist ziemlich fassungslos. Die "Washington Post" zeigt den am liebsten per Federstrich agierenden Trump in Uniform und spricht vom "Caudillo Yanqui", dem "ersten lateinamerikanischen Präsidenten der USA".

Denn dort ist man solchen Populismus schon fast gewohnt - aber Trump könnte nun die Nachbarn im Süden in die Arme anderer Partner treiben.

Vor allem zwei Dinge sind da zu nennen. Erstens: Der Ausstieg aus der geplanten größten Freihandelszone der Welt, der Transpazifischen Partnerschaft (TPP). Zweitens: Die Drohung mit einer Sondersteuer auf mexikanische Produkte in Höhe von 20 Prozent, um damit eine "große, schöne Mauer" entlang der über 3.000 Kilometer langen Grenze zu bauen.

Zehn Milliarden jährlich durch Importsteuer für Mexiko

Und es lässt aufhorchen, dass der Import von Zitronen aus Argentinien gestoppt worden ist. Dabei galt die Regierung des liberalen Präsidenten Mauricio Macri als neuer wichtiger Partner, nach Jahren des Protektionismus unter den linken Vorgängerregierungen. Trumps Vorgänger Barack Obama war dort und tanzte in Buenos Aires Tango.

"Wir wollen Steuern auf Importe aus Ländern erheben, mit denen wir ein Außenhandelsdefizit haben", sagte Trumps Sprecher Sean Spicer. Im Fall von Mexiko könnten die USA so pro Jahr zehn Milliarden US-Dollar einnehmen. "Durch diesen Mechanismus können wir die Mauer leicht bezahlen." Nach massiver Kritik an den Plänen, die ein Ende des jahrzehntelangen, weitgehend zollfreien Handels bedeuten würden, ruderte Spicer etwas zurück: Das sei zunächst nur eine Option.

Doch die Mauersteuer könnte - neben dem Aus für das Freihandelsabkommen NAFTA mit Kanada und Mexiko - in der Region eine neue Zollspirale in Gang setzen. "Vereinfacht gesagt: Jeder politische Vorschlag, der die Kosten von Corona, Tequila oder Margaritas erhöht, ist eine mordsmäßig schlechte Idee. Sehr traurig", meint der republikanische Senator Lindsey Graham in Anspielung auf Trump und seine Botschaften.

Mexiko setzt auf neue Partner

Angesichts der Konfrontation mit Trump und der Absage eines Treffens beider Präsidenten will sich Mexiko unabhängiger von den USA machen. "Wir werden unsere wirtschaftlichen Beziehungen diversifizieren", kündigte Präsident Enrique Peña Nieto an.

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto.

Mexiko will sein Verhältnis zu Argentinien und Brasilien stärken und das Freihandelsabkommen mit der EU modernisieren, der Handel mit Asien soll ausgebaut werden. Aber: Mexiko ist wirtschaftlich eng mit den USA verbunden. 80 Prozent der Exporte gehen in die Vereinigten Staaten. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern beträgt über 500 Milliarden US-Dollar.

Das Land hat durchaus andere Optionen. Mexiko hat Freihandelsabkommen mit über 40 Staaten und Regionen unterzeichnet. Gerade für die Automobilindustrie in das Land attraktiv. Es verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, ein großes Netz an Zulieferbetrieben und relativ gut ausgebildete Arbeitskräfte. Die Lohnkosten sind mittlerweile niedriger als in China. Auch geografisch liegt Mexiko günstig - zwischen Süd- und Nordamerika, zwischen Asien und Europa.

"Dank unserer privilegierten Lage zwischen dem Atlantischen und Pazifischen Ozean haben wir uns zu einem Logistikzentrum für Unternehmen entwickelt", betont Peña Nieto. "Wir sind eine natürliche Brücke zwischen verschiedenen Regionen der Welt."

Chinesen investieren in Lateinamerika

Auch wenn einige linke Regierungen wie in Bolivien Trumps Kampf gegen die Globalisierung beklatschen, die Abkehr von den USA könnte sich politisch wie wirtschaftlich verstärken. Früher war Lateinamerika der "Hinterhof" der USA, im Ost-West-Konflikt wurden zweifelhafte Regime gestützt, Milliarden für Militärpartnerschaften ausgegeben. Seit Jahren, gerade in der Ära der Linksregierungen, ist der Einfluss zurückgegangen. China wurde in vielen Ländern zum dominanten Partner. Auch Russland ist präsent, gerade durch enge Drähte nach Venezuela.