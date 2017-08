Deutschlands zweiter Vorrundengegner Georgien setzt bei der Basketball-EM auf den zuletzt angeschlagenen Center Sasa Patschulia von NBA-Meister Golden State Warriors. Der frühere Teamkollege von Dirk Nowitzki wurde in den endgültigen 12-Mann-Kader berufen, wie der georgische Verband am Dienstagmorgen mitteilte. Zuletzt hatte Patschulia wegen einer Knöchelverletzung pausiert. Nach dem Auftakt gegen die Ukraine am Donnerstag trifft das deutsche Team am Samstag in seiner zweiten Partie in Tel Aviv auf Georgien. Das Spiel dürfte ein Schlüsselduell für das Weiterkommen in die K.o.-Runde werden.