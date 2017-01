Kanzlerin Merkel hat die EU-Staaten aufgefordert, sich von der Kritik des designierten US-Präsidenten Trump nicht beirren zu lassen. Auf Trumps Interview angesprochen, sagte sie: "Ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selbst in der Hand." Auch Wirtschaftsminister Gabriel reagierte gelassen.

Mit wirtschaftlicher Stärke und effizienten Entscheidungsstrukturen könne die EU den Kampf gegen den Terrorismus,die Digitalisierung und andere Probleme bewältigen, sagte Bundeskanzlerin Merkel (CDU).

"Meine Positionen sind bekannt"

Zu Trumps Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik sagte sie, der Kampf gegen den Terrorismus sei eine große Herausforderung für alle. "Ich würde das von der Frage der Flüchtlinge noch einmal deutlich trennen", erklärte sie. Viele Syrer seien nicht nur vor dem Bürgerkrieg geflohen, sondern auch vor Terrorismus in ihrem Land.

Auf die Frage zum künftigen deutsch-amerikanischen Verhältnis sagte Merkel: "Meine Positionen zu transatlantischen Fragen sind bekannt." Trump habe seine Positionen nun erneut dargelegt, sagte Merkel zu einem am Montag veröffentlichten Interview mit Trump. "Ich persönlich warte jetzt erst einmal auf die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten. Das gehört sich so", fügte sie hinzu. "Dann werden wir auf allen Ebenen mit ihm zusammenarbeiten." Dann werde auch klar, "welche Art von Übereinkommen wir erzielen können".

Gabriel zu Strafzöllen: Führt zu nichts

Trump hatte in dem Interview auch Strafzölle für deutsche Autobauer angekündigt und dabei explizit BMW genannt. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) warnte Trump vor diesem Schritt: "Ich glaube, dass die Automobilindustrie in den USA schnell merken wird, dass sie viele Zulieferer hat, die nicht in den USA sitzen, und dann werden amerikanische Autos ziemlich teuer und wahrscheinlich auch schlechter. Im Übrigen glaube ich, wir haben allen Grund selbstbewusst zu sein. Wir haben eine exzellente Automobilindustrie, sind ein starker Standort. Unser Exportanteil in die USA sind ganze 10 Prozent, 60 Prozent exportieren wir nach Europa." Zu Trumps Vorwurf, Deutschland kaufe zu wenige amerikanische Autos, sagte Gabriel: "Bessere amerikanische Autos bauen, dann kauft die auch jemand."

Deutschland muss sich nach Ansicht der Grünen angesichts der jüngsten Äußerungen von Trump stärker für Europa engagieren. Als "geradezu zwingende Konsequenz" müsse das höchste Ziel der deutschen Außenpolitik "die Stärkung und der Erhalt der Europäischen Union" sein, sagte Parteichef Cem Özdemir in Berlin. Die EU müsse auch in der Verteidigungspolitik gemeinsam handlungsfähig werden.

FDP-Chef: Merkel soll schnell zu Trump fliegen

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner sagte beim traditionellen Neujahrsempfang der Nord-Liberalen in Kiel dem ZDF: "Meine Erwartung ist, dass Frau Merkel sich in ein Flugzeug setzt und zu Herrn Trump fliegt, um mit ihm persönlich zu sprechen. Der Mann pflegt den persönlichen Kontakt, ist ein 'Deal-Maker'. Also muss man den Kontakt mit ihm auch suchen und ihm zeigen, dass er respektiert ist und man mit ihm auch zu 'ner guten Partnerschaft kommen will." Lindner forderte im ZDF: "Nächste Woche muss Frau Merkel in Washington sein."

"Frontalangriff gegen die Politik der Kanzlerin"

Trump hatte in dem Interview mit der "Bild"-Zeitung -Zeitung und der "Times" gesagt: "Im Grunde genommen ist die Europäische Union ein Mittel zum Zweck für Deutschland." Merkels Entscheidung, Flüchtlinge aufzunehmen, bezeichnete er als "katastrophalen Fehler" - auch mit Blick auf das Terrorrisiko.

Für ZDF-Korrespondent Röller ist das Interview ein "Frontalangriff gegen die Politik der Kanzlerin". Statt Meinungsverschiedenheiten persönlich zu besprechen, würden diese nun öffentlich gemacht. "Im Vergleich zu dem, was uns jetzt erwartet, war das mit Georg W. Bush fast eine Liebesbeziehung", sagt Niels Annen, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, im ZDF morgenmagazin.