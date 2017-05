Nach der deutlichen Kritik aus Deutschland an der US-Politik schlägt Donald Trump auf Twitter zurück. Wie schon zuvor kritisierte er den Handelsüberschuss Deutschlands und die - aus seiner Sicht - zu geringen Militärausgaben. Und ergänzt: "Sehr schlecht für die USA. Das wird sich ändern."

Nach der deutlichen Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel an den USA ist Präsident Donald Trump in die Offensive gegangen: Deutschland habe einen massiven Handelsüberschuss mit den USA und zahle zu wenig für die NATO, twitterte Trump am Dienstag."Sehr schlecht für die USA. Das wird sich ändern." Merkel betonte dagegen am Dienstag die "überragende" Bedeutung der transatlantischen Beziehungen. In der großen Koalition verschärfte dagegen die SPD ihre Kritik an Trump.

Merkel: Wenden uns nicht von USA ab

Merkel hatte nach dem G7-Gipfel und dem ausbleibenden Bekenntnis Trumps zum Pariser Klimaabkommen kritisiert, dass sich die Europäer nicht mehr völlig auf Partner verlassen könnten. Trump selbst hat Deutschland wegen des Exportüberschusses bereits mehrfach angegriffen. Er war auf dem G7-Gipfel beim Thema Klimapolitik im Kreis der westlichen Partner isoliert. Auch Indiens Ministerpräsident Narendra Modi betonte am Dienstag nach einem Treffen mit Merkel, wie wichtig Umweltschutz sei. Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni sagte, er stimmte vollkommen mit dem Appell der Kanzlerin überein, dass die Europäer ihr Schicksal stärker in die eigene Hand nehmen müssten.

Merkel wies den Verdacht zurück, Deutschland und die EU könnten sich nun von den USA abwenden und sich mehr um asiatische Partner wie China oder Indien kümmern. In Berlin fanden am Dienstag die dritten deutsch-indischen Regierungskonsultationen statt. Am Mittwochabend empfängt Merkel zudem den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang. Mit Blick auf die deutsch-indischen Beziehungen sagte Merkel: "Das ist von überragender Bedeutung und in keiner Weise gegen irgendwelche anderen Beziehungen gerichtet und schon gar nicht gegen transatlantische Beziehungen, die historisch für uns von großer Wichtigkeit sind und auch bleiben werden."

Oppermann: Trump hält Deutschland für politischen Gegner

In der großen Koalition in Berlin verschärfte sich unterdessen die Debatte über den richtigen Umgang mit Trump. SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz warf Trump nach dem NATO- und dem G7-Gipfel am Dienstag "politische Erpressung statt internationaler Diplomatie" vor. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte eine Abgrenzung der EU gegen die USA. Dagegen betonte der CDU-Politiker Michael Grosse-Brömer, dass die transatlantische Partnerschaft ungeachtet der Differenzen mit Trump sehr wichtig sei.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann kritisierte Trumps Haltung gegenüber Deutschland: Donaldmacht mit seinem Tweet klar, dass er Deutschland für einen politischen Gegner hält", sagte Oppermann vor einer SPD-Fraktionssitzung in Berlin. "Das ist eine neue Lage." Trump bringe sich durch seinen Tweet in eine Frontstellung zu Deutschland.