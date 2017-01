Viele Experten halten die Mauer für kein geeignetes Mittel, um die illegale Einwanderung und den Drogenhandel einzudämmen. Laut einer Studie des Instituts Pew Hispanic Center von 2006 reist etwa die Hälfte der Einwanderer ohnehin an Flughäfen oder über offizielle Grenzübergänge in die USA ein, bevor sie dann ihr Visum auslaufen lassen und ohne gültige Papiere in den USA bleiben. Auch Drogenhändler werden wohl weiterhin in der Lage sein, ihre Ware in großen Mengen in die USA zu schaffen - etwa auf dem Luft- und Seeweg oder durch Tunnel.

Quelle: afp