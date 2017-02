In den USA wird weiter über das Einreiseverbot von US-Präsident Trump gestritten. In einem Berufungsgericht in San Francisco gab es jetzt eine telefonische Anhörung, begleitet von Demonstrationen.

Das umstrittene Einreiseverbot von US-Präsident Trump bleibt ausgesetzt. Ein Berufungsgericht in San Francisco hat den Antrag der Regierung abgelehnt, den Einreisestopp für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern wieder in Kraft zu setzen.

Nach dem juristischen Scheitern seines Einreiseverbots erwägt US-Präsident Trump ein neues Dekret zu erlassen. So will er den geplanten Einreisestopp für bestimmte Nationen doch noch durchsetzen.

Die US-Regierung hat bei Razzien offenbar Hunderte Illegale festsetzen lassen. Zwar hatte auch Obama bereits Aktionen gegen Menschen ohne gültige Papiere angeordnet. Doch während er so vor allem Schwerverbrecher bekämpfen wollte, könnte sich das Vorgehen jetzt ändern.

Bei Razzien in mehreren US-Staaten haben Beamte in der vergangenen Woche mehrere Hundert Einwanderer ohne Aufenthaltspapiere festgenommen. Es sei die größte Aktion dieser Art seit einer Anordnung des Präsidenten Donald Trump vom 26. Januar zum härteren Vorgehen gegen illegale Einwanderer, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf die Einwanderungsbehörde.

Nicht nur Schwerstkriminelle im Visier?

Razzien gegen illegale Einwanderer gab es zwar schon unter Obama. Der soll es jedoch vor allem auf Schwerstverbrecher wie etwa Bandenmitglieder abgesehen gehabt haben, sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller. Jetzt scheinen die Beamten auch Personen mit leichteren Gesetzesverstößen ins Visier zu nehmen. Das zeigt der Fall Guadalupe Garcia de Rayos. Die zweifache Mutter, deren zwei Kinder in den USA geboren wurden, wurde 2008 wegen eines Passvergehens verurteilt. Sie war aber weiterhin in den USA geduldet. Die Trump-Administration hat sie abgeschoben. Der Fall könnte ein Vorgeschmack auf das verschärfte Vorgehen gegen illegale Einwanderer sein.

Dem Bericht zufolge richteten sich die Razzien zwar offiziell gegen bekannte Straftäter, es seien aber auch Einwanderer ohne Vorstrafen festgenommen worden. Die Einwanderungsbehörde habe Einsätze in Atlanta, Chicago, New York, der Region Los Angeles, North Carolina und South Carolina bestätigt. Das Ministerium für Innere Sicherheit sprach von Routinemaßnahmen. Schätzungen zufolge leben rund 11 Millionen Menschen ohne die nötigen Dokumente in den USA.

Trump erwägt neues Dekret

Nach dem vorläufigen Scheitern seines Einreiseverbots für Bürger bestimmter islamischer Staaten an der US-Justiz erwägt Trump ein neu formuliertes Dekret. Eine Möglichkeit sei eine "brandneue" Anordnung, sagte Trump am Freitag Reportern an Bord seines Dienstflugzeugs Air Force One auf dem Weg nach Florida. Das Dokument könnte bereits am Montag oder Dienstag unterzeichnet werden.

Das Problem mit dem jetzt in der Kritik stehenden Dekret könnte ZDF-Korrespondent Ulf Röller zufolge sein, dass es auch Einreisende mit Aufenthaltsgenehmigungen einschließt. Diesen stehen jedoch Verfassungsrechte zu. Sie könnten also klagen. Würde Trump den Personenkreis der unerwünschten Personen bei einem neuen Dekret einschränken, also Einreisende mit Aufenthaltsgenehmigungen aus der Verordnung herausnehmen, könnte das Dekret einer juristischen Prüfung standhalten.

Einreisestopp in der Kritik

Trump hatte vor zwei Wochen unter Hinweis auf Terrorgefahr einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus den sieben islamisch geprägten Ländern sowie für alle Flüchtlinge verfügt. Dies sorgte weltweit für Kritik. Die Durchsetzung des Einreiseverbots war vor Gericht gescheitert. Ein Berufungsgericht lehnte in der Nacht zum Freitag den Antrag der US-Regierung ab, das Dekret wieder in Kraft zu setzen. Trump kann nun den Supreme Court - das Oberste Gericht - anrufen, der auch klären dürfte, ob der Erlass verfassungswidrig ist.