In den USA wird weiter über das Einreiseverbot von US-Präsident Trump gestritten. In einem Berufungsgericht in San Francisco gab es jetzt eine telefonische Anhörung, begleitet von Demonstrationen.

14 Tage - so lange hat Donald Trump nun Zeit, in San Francisco ein weiteres Mal Berufung gegen die Aussetzung seines Einreiseverbots einzulegen. Oder er wendet sich direkt an das Oberste Gericht. Doch dort könnte ihn ein Unentschieden erwarten - was einer Niederlage gleichkäme.

Der US-Präsident erlitt mit seinem umstrittenen Einreiseverbot erneut eine Niederlage vor Gericht. Ein Berufungsgericht in San Francisco wies den Widerspruch der US-Regierung gegen die einstweilige Verfügung eines Bundesgerichts ab, das den Einreisebann gegen Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern aufgehoben hatte. Die Regierung hat nun 14 Tage Zeit, um beim Berufungsgericht in San Francisco zu beantragen, dass ein erweitertes Richter-Gremium die Entscheidung der drei Richter überprüfen soll.

Unentschieden reicht nicht

Trump kann jedoch auch direkt das Verfassungsgericht anrufen. Im Supreme Court herrscht derzeit ein Patt zwischen vier den Republikanern nahestehenden Richtern und vor Richtern, die den Demokraten zugerechnet werden. Sollte der Fall dort landen und mit einem Unentschieden von vier zu vier Richtern enden, würde der Rechtsstand der vorherigen Instanz weiter Gültigkeit haben, der Bann also weiter ausgesetzt bleiben. Für eine Korrektur der letzten Instanz sind am Obersten Gericht mindestens 5 zu 3 Richterstimmen nötig.

Der Posten des neunten und dann entscheidenden Richters ist vakant. Trump hat den konservativen Juristen Neil Gorsuch dafür vorschlagen. Er muss aber noch vom Senat bestätigt werden - das dauert. Wie sich der 49-jährige Berufungsrichter im Einreise-Streit verhalten wird, ist nicht absehbar. Dass ausgerechnet Trumps eigener Kandidat die Justizschelte des Präsidenten selbst "demoralisierend und entmutigend" nannte, wird man auch am Supreme Court mit Interesse verfolgt haben.

Trump zeigt sich siegessicher

In einer wütenden Reaktion auf die Entscheidung aus San Francisco schrieb Trump, man werde sich vor Gericht sehen. Damit dürfte er den Supreme Court gemeint haben. "Wir gewinnen das locker", sagte er Reportern am Abend. Die 29 Seiten Urteilsbegründung, die Wortwahl und die Besetzung des Obersten Gerichts lassen aber den Schluss zu, dass es nicht ganz so leicht werden könnte.

Vor dem Obersten Gericht dürfte es später auch um die Frage gehen, ob Trumps Erlass verfassungswidrig ist oder nicht. Die bisherigen gerichtlichen Schritte bezogen sich lediglich darauf, ob die Anordnung umgesetzt werden darf, bevor in der Sache selber entschieden worden ist.

Richter: Keine Belege für Sicherheitsbedenken

Gegen die auf 90 Tage begrenzten Einreiseverbote gegen Menschen aus dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen hatten die Bundesstaaten Minnesota und Washington geklagt. Ein Bundesrichter in Seattle hatte ihnen am vergangenen Freitag Recht gegeben und die Sperre vorläufig aufgehoben. Dagegen hatte das US-Justizministerium Widerspruch eingelegt.

Die Regierung habe keine hinreichenden Belege für begründete Sicherheitsbedenken vorgelegt, die die Einreiseverbote rechtfertigten, urteilten die drei Berufungsrichter. Zudem sei kein einziger Fall angeführt worden, in dem ein Bürger aus den sieben Staaten in den USA ein Attentat verübt hätte. Die Richter erklärten, zwar könne nicht abschließend geurteilt werden, ob die Einreiseverbote eine bestimmte Religion diskriminierten und deswegen gegen die Verfassung verstießen. Allerdings hätten die Bundesstaaten Washington und Minnesota Hinweise vorgelegt, nach denen Trump einen Bann von Muslimen geplant habe.

Berufung einstimmig abgewiesen

Die Vertreter der Regierung hatten argumentiert, Trump habe als Präsident Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die ihn zu den Einreiseverboten bewogen hätten. Dies ließen die Richter nicht gelten. Schließlich würden dem Gericht regelmäßig vertrauliche Dokumente vorgelegt. Dass die drei Richter einstimmig das Urteil fällten, ist bemerkenswert, da zwei von ihnen von Präsidenten der oppositionellen Demokraten bestimmt worden waren, während einer von einem ebenfalls republikanischen Vorläufer Trumps in das Berufungsgericht entsendet wurde.

Trump hat das Einreiseverbot als notwendigen Schutz vor der Bedrohung durch Islamisten bezeichnet. Das Dekret vom 27. Januar löste im In- und Ausland Proteste aus. Kritiker halten die Anordnung für sinnlos, unbegründet und diskriminierend. Fast 100 Unternehmen, darunter Apple, Google und Microsoft, sprachen sich in einer gemeinsamen Stellungnahme an das Berufungsgericht gegen das Verbot aus und bezeichneten es als geschäftsschädigend. Zehn ehemalige Spitzendiplomaten und Sicherheitspolitiker, darunter die Ex-Außenminister John Kerry und Madeleine Albright, erklärten, der Einreisestopp sei nicht dazu geeignet, die nationale Sicherheit zu erhöhen.