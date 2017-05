Wie eng waren die Bande des Trump-Wahlkampfteams nach Moskau? In dieser Frage hat das FBI Jared Kushner angeblich schon im Visier. Nun wird berichtet, dass der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Trump einen geheimen Gesprächskanal mit dem Kreml erwog.

Jared Kushner hat angeblich über den Aufbau eines geheimen Kommunikationsdrahts nach Russland nachgedacht. Der russische Botschafter in den USA habe im Dezember an seine Vorgesetzten gemeldet, dass er, Sergej Kisljak, darüber mit Kushner gesprochen habe, berichtet die "Washington Post". Das Blatt beruft sich auf Regierungsbeamte, Quelle sollen russische Aufzeichnungen sein. Zum entsprechenden Zeitpunkt war Donald Trump bereits gewählter Präsident und in der Übergangsphase zur Amtsübernahme.

"Botschafter verblüfft"

Sein Team sollte demnach einen geheimen Kanal zum Kreml bekommen, schreibt die Zeitung. Demnach schlug Kushner Kisljak vor, für die geheime Kommunikation russische diplomatische Einrichtungen zu nutzen; anscheinend um so die Überwachung zu erschweren. Der Botschafter soll darüber "verblüfft" gewesen sein, schrieb die "Post". Im März hatte das Weiße Haus bestätigt, dass Kushner und der entlassene Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn ein Treffen mit Kisljak im Trump Tower im Dezember hatten.

Kushner

Hintergrund sind Untersuchungen über eine mögliche russische Einflussnahme auf die US-Wahl. Für das FBI prüft Sonderermittler Robert Mueller die Frage, ob das Trump-Lager darin verstrickt war.hatte sein Treffen mit Kisljak zunächst nicht pflichtgemäß angegeben, dies jedoch später nachgeholt.

Wie die Agentur Reuters indes berichtet, soll Kushner häufiger mit Kisljak gesprochen haben als bislang bekannt. So habe es zwei Telefongespräche während des Wahlkampfes gegeben, zitiert die Agentur "zwei mit dem Vorgang vertraute Personen". Bei den Gesprächen sei es um den Kampf gegen den Terrorismus und eine Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Russland gegangen. Kushners Anwalt erklärte, Kushner erinnere sich nicht an die Gespräche, die den Informationen nach zwischen April und November 2016 geführt wurden. "Herr Kushner hat in dieser Zeit an Tausenden Gesprächen teilgenommen", sagte er.

Bericht: FBI interessiert sich für Kushner

Erst am Donnerstag hatte die "Washington Post" berichtet, dass das FBI seine Ermittlungen auf Kushner ausgeweitet habe. Dies bedeute aber nicht, dass er eines Verbrechens verdächtigt werde, hieß es. Kushners Anwältin Jamie Gorelick teilte mit, dieser habe bereits angeboten, dem US-Kongress Informationen über die Treffen zu geben. Falls er in diesem Zusammenhang nun kontaktiert werde, würde er dies wieder tun.

Flynn hatte im Februar seinen Posten als Sicherheitsberater räumen müssen, weil er Vize-Präsident Mike Pence über Gespräche mit dem russischen Botschafter in die Irre geführt hatte. Gegen Flynn wird wegen seiner Geschäftsverbindungen ins Ausland ermittelt. Im Januar wurde er vom FBI zu seinen Kontakten zu Kisljak befragt.