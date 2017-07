Die deutschen U19-Fußballer sind bei der EM in Georgien schon in der Vorrunde ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer verlor in Tiflis gegen die Auswahl Englands mit 1:4 (0:0). Mit einem Sieg und zwei klaren Niederlagen verpassten die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes wie vor einem Jahr beim Heim-Turnier den Einzug in das Halbfinale. Im David-Petriaschwili-Stadion war das Team um Kapitän Gökhan Gül von Fortuna Düsseldorf gegen die Young Lions vor allem individuell unterlegen. Das Tor von Tobias Warschewski von Preußen Münster in der 76.Minute reichte nicht.