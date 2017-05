US-Präsident Trump ist mit Ehefrau Melania in Saudi-Arabien eingetroffen. Der saudische König Salmaan begrüßte Trump am Flughafen. Saudi-Arabien ist die erste Station auf Trumps erster Auslandsreise.

Tag zwei der Auslandsreise von US-Präsident Trump - in Riad trifft er Staatsführer der arabischen Welt. Ein Thema: Waffengeschäfte. Schon am Samstag hatte er in Saudi-Arabien einen milliardenschweren Verkauf von Rüstungsgütern vereinbart. Damit will er in den USA Jobs schaffen.

Mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, wollte er über ein Waffengeschäft sprechen. "Eine der Sachen, über die wir diskutieren werden, ist der Kauf von jeder Menge schöner militärischer Ausrüstung, weil das niemand macht wie die Vereinigten Staaten", sagte Trump zu Beginn des Gesprächs nach Angaben von mitreisenden Journalisten. Für die USA bedeute das "Jobs", für die Region "großartige Sicherheit".

Milliarden-Waffengeschäfte mit Riad

Die USA und Saudi-Arabien hatten bereits am Samstag am ersten Tag von Trumps Besuch in Riad ein Waffengeschäft in Höhe von rund 110 Milliarden Dollar (knapp 100 Milliarden Euro) abgeschlossen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren soll Saudi-Arabien sogar Waffen im Wert von etwa 350 Milliarden Dollar aus den USA kaufen.

Am Sonntagmorgen traf Trump zunächst den König des Golfstaats Bahrain, Hamad bin Isa al-Chalifa. Trump sagte dem Monarchen nach Angaben von Journalisten, es sei eine "große Ehre", ihn zu treffen. Es habe in der Vergangenheit einige kleine Belastungen bei den bilateralen Beziehungen gegeben, diese gehörten unter der neuen Administration der Vergangenheit an.

Die US-Regierung unter Trump hat jüngst beschlossen, den Verkauf von 19 F-16-Kampfflugzeugen des Konzerns Lockheed Martin für fünf Milliarden Dollar an Bahrain voranzutreiben. Wegen Menschenrechtsbedenken war das Abkommen im vergangenen Jahr unter Trumps Vorgänger Barack Obama auf Eis gelegt worden.

Später kommt Trump mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zusammen. Anschließend wird er an einem Treffen des Golfkooperationsrates und einem US-islamischen Gipfel mit Dutzenden Staatschefs teilnehmen, auf dem Trump auch eine mit Spannung erwartete Grundsatzrede zum Islam halten wird.

Orden und Schwerttanz beim König

Trump beim Schwerttanz

Quelle: dpa

Trump ist der einzige Präsident in der Geschichte der USA, der Saudi-Arabien oder irgendein anderes mehrheitlich muslimisches Land zu seinem ersten Auslandsstopp im Amt gemacht hat. Nach monatelanger antimuslimischer Wahlkampfrhetorik soll das Trumps Respekt für die Region zeigen.

Trump war vom 81-jährigen König Salman mit viel Pomp empfangen worden. Der US-Präsident wurde mit dem höchsten saudischen Orden für Zivilisten ausgezeichnet. Mit dem König unterhielt sich Trump unter anderem über Rohstoffe und Waffen sowie den Krieg in Syrien. Vor einem Staatsbankett am Samstagabend schunkelte Trump mit, als ein traditioneller Schwerttanz vorgeführt wurde.

Das Weiße Haus hofft, dass der Besuch und die Bilder von solchen Staatsempfängen die Skandale zu Hause in den Hintergrund rücken. Am meisten belasten Trumps junge Präsidentschaft derzeit Fragen nach den Hintergründen der Entlassung von FBI-Direktor James Comey, dessen Behörde mögliche Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland untersuchte. Trump wurde vorgeworfen, damit die Ermittlungen auszubremsen.