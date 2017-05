Trump und Putin planen Treffen in Deutschland

Video Tillerson in Moskau

Assad, IS, USA, Russland – wer verfolgt welche Interessen im Fall der beiden vergangenen Angriffe in Syrien? Nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff hatte Trump gestern Nacht den Beschuss eines syrischen Militärstützpunktes angeordnet.

US-Außenminister Tillerson ist in Moskau mit dem russischen Aussenminister Lawrow zusammen gekommen. Grund dafür waren die wachsenden Spannungen im Syrienkonflikt. Die USA und ihre Verbündeten wollen Moskau dazu bewegen, die Unterstützung für das Assad-Regime aufzugeben.

Lange war spekuliert worden, ob und wo sie sich das erste Mal sehen würden, jetzt ist es wohl klar: US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin wollen sich am Rande des G20-Gipfels treffen. Im Juli, in Hamburg. In einem Telefonat sprachen die Staatschefs über Syrien und Nordkorea.

US-Präsident Donaldund sein russischer Kollege Wladimirwollen im Sommer zu einem Gipfeltreffen in Deutschland zusammenkommen. Beide Seiten wollten versuchen, am Rande des G20-Treffens im Juli ein Gespräch zu arrangieren, teilte der Kreml am Dienstag mit.

Konfliktthemen Syrien und Nordkorea

undhatten zuvor telefoniert. Der Kreml nannte die Unterhaltung konstruktiv und geschäftsmäßig. Das Weiße Haus sprach von einem sehr guten Telefonat. Dabei sei es um den Bürgerkrieg in Syrien gegangen.undhätten über die Einrichtung von Sicherheits- oder Deeskalationszonen gesprochen und und darin übereingestimmt, dass das Leiden in Syrien schon viel zu lange dauere.

Die USA und und Russland wollten die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Konflikts in Syrien verstärken, erklärte der Kreml. Die Außenminister Rex Tillerson und Sergej Lawrow wollten sich noch stärker um einen Waffenstillstand bemühen. Ziel sei es, einen wirklichen Friedensprozess in Gang zu bringen.

Nach übereinstimmenden Angaben des Weißen Hauses und des Kreml kam auch das Thema Nordkorea zur Sprache. Nach Kreml-Angaben hat Putin Trump zur Zurückhaltung in der Nordkorea-Krise aufgefordert. Die Spannungen sollten nicht weiter verschärft werden.

Treffen in angespannten Zeiten

Das Verhältnis zwischen Moskau und Washington ist gespannt wie seit Jahrzehnten nicht. Grund dafür sind unter anderem US-Vorwürfe wegen angeblicher russischer Einflussnahme auf die Präsidentenwahl. Erst bei Verhandlungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag in Sotschi hatte Putin bekräftigt, dass Moskau sich nicht in den US-Wahlkampf eingemischt habe.

Ein US-Angriff auf eine syrische Militärbasis mit Marschflugkörpern Anfang April hatte die Stimmung zwischen Moskau und Washington noch weiter verschlechtert. Trump hatte mit dem unerwarteten Schritt auf einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien reagiert, für den er die syrische Armee verantwortlich macht. Syriens Schutzmacht Russland weist dies zurück und fordert eine internationale Untersuchung.

Ursprünglich hatte die Führung im Kreml nach der Wahl Trumps zum neuen US-Präsidenten auf ein Tauwetter mit dem Weißen Haus gehofft. Doch nach dem US-Eingreifen in Syrien hatte Trump von einem Allzeittief der Beziehungen zu Russland gesprochen.

Dennoch hatten Putin und Trump bereits mehrfach miteinander telefoniert. Als erstes Mitglied der Trump-Regierung hatte Außenminister Rex Tillerson im April Putin in Moskau besucht.