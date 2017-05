An den Besuch von US-Präsident Trump in Israel waren hohe Erwartungen geknüpft. Einen neuen Plan oder eine Idee, wie Frieden im Nahen Osten zu schaffen wäre, hat er jedoch nicht präsentiert - ein Problem vor allem für die Palästinenser.

Trump werde das Treffen beim Papst nutzen, um "sich als Staatsmann zu präsentieren", so ZDF-Korrespondent Stephan Hallmann. Beim späteren Besuch in Brüssel erwarte die NATO "ein klares Bekenntnis von Trump zum westlichen Militärbündnis", so ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek.

Am Mittwoch hat Papst Franziskus den US-Präsidenten Donald Trump im Vatikan empfangen. Beide vertreten konträre politische Positionen. Bereits im Wahlkampf hatte Franziskus Kritik an Trumps Einstellung zu Einwanderung und Flüchtlingen geäußert.

Vor dem NATO-Gipfel am Donnerstag ist US-Präsident Donald Trump in Brüssel eingetroffen - und hat jede Menge zu tun. Auf dem Programm standen Treffen mit dem belgischen Königspaar sowie Regierungschef Charles Michel. Auch die Trump-Gegner haben sich formiert.

Die Belgier hatte Trump Anfang 2016 mit der Aussage schockiert, die Hauptstadt Brüssel sei wegen der großen Zahl muslimischer Einwanderer ein "Höllenloch". Kurz nach der Ankunft des US-Präsidenten war am Donnerstag eine Demonstration unter dem Motto "Trump not welcome" geplant, zu der die Organisatoren rund zehntausend Menschen erwarteten.

Trump traf zunächst den belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel. Trump sagte, sie würden bei "verschiedenen Problemen" zusammenarbeiten. Dabei sei Terrorismus die "Nummer eins". Wenn man etwas wie den Bombenanschlag am Montagabend in Manchester in England erlebe, erinnere man sich daran, wie wichtig es sei, den Kampf zu gewinnen, sagte Trump. "Wir werden gewinnen. Hundertprozentig."

Erstes Treffen mit EU-Spitzen

Am Donnerstag besucht Trump dann erstmals die EU. Er trifft am Vormittag mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammen. Das Verhältnis des US-Präsidenten zur EU gilt als schwierig. So hatte er im Januar den Brexit als "großartig" bezeichnet und den Austritt weiterer EU-Mitglieder vorhergesagt. Unsicherheit gibt es in Brüssel zudem weiter über den Kurs des neuen US-Präsidenten in der Handelspolitik.

Weitere Links zum Thema

Im Anschluss trifft Trump den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Mittagessen. Am Nachmittag nimmt Trump dann an seinem ersten Gipfel der NATO teil, die er vor seinem Amtsantritt noch als "obsolet" bezeichnet hatte. Die Agenda des Gipfels wird nun von seinen Forderungen nach erhöhten Verteidigungsausgaben der europäischen Verbündeten und einem stärkeren Engagement im Anti-Terrorkampf dominiert.

Die Militärallianz tat sich lange schwer mit der Forderung Trumps nach einem Beitritt zur internationalen Anti-IS-Koalition und einigte sich erst kurz vor dem Gipfel darauf. Lediglich eine direkte Beteiligung an Kampfeinsätzen soll vorerst ausgeschlossen bleiben. Auch war sich das Bündnis bei Trumps Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben einig.