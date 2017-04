US-Präsident Donald Trump warnt Nordkorea vor der Weiterentwicklung seiner Raketen. Er fürchtet, dass das "kluge Köpfchen" Kim Jong Un bald "gute Raketen" haben könnte und hofft weiterhin auf eine Zusammenarbeit mit China.

US-Präsident Donald Trump hat vor den Folgen einer Weiterentwicklung des nordkoreanischen Raketenprogramms gewarnt. "Wir können das nicht zulassen", sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders CBS. Zu seinem künftigen Kurs gegenüber Nordkorea hielt sich Trump bedeckt. "Wir sollten nicht alle unsere Schritte ankündigen. Es ist ein Schachspiel. Ich will nicht, dass Leute wissen, wie meine Gedankengänge aussehen."

Raketentest scheiterte

Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea waren in den vergangenen Wochen dramatisch gestiegen. Beide Seiten tauschten Kriegsdrohungen aus, die USA versuchten Nordkoreas wichtigen Handelspartner China auf einen schärferen Sanktionskurs gegenNordkorea einzuschwören. Doch die Regierung in Pjöngjang zeigte sich unbeeindruckt und absolvierte am Samstag einen weiteren Raketentest, der allerdings scheiterte. Die Rakete brach auseinander.

Über die Gründe dafür wolle er nicht spekulieren, sagte Trump. "Vielleicht sind es einfach nur nicht besonders gute Raketen. Aber irgendwann wird er gute Raketen haben", sagte Trump mit Blick auf den nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong Un. Diesen bezeichnete er auch als "ziemlich kluges Köpfchen" ("pretty smart cookie"), weil er sich trotz seines jungen Alters an der Macht halten konnte.

McMaster: "Wenn nötig für Militäroperation bereit"

Trumps Nationaler Sicherheitsberater, Herbert Raymond McMaster, sagte, Nordkorea habe mit seinem jüngsten Raketentest die internationale Gemeinschaft missachtet. Das Land sei nicht nur für die USA, sondern auch für China eine große Bedrohung, sagte McMaster in der Sendung "Fox News Sunday". Trump wolle deshalb in dieser Frage mit Peking zusammenarbeiten. Ziel sei es, die bestehenden UN-Sanktionen gegen Nordkorea besser umzusetzen und möglicherweise zu verschärfen. "Und es bedeutet auch, wenn nötig für Militäroperationen bereit zu sein", sagte McMaster.

Umstrittene US-Raketenabwehr

Die USA und Südkorea bauen derzeit auch ein Raketenabwehrsystem auf, das Geschosse aus dem Norden abfangen soll. In dem südkoreanischen Ort Seongj, wo es installiert wird, kam es am Sonntag zu Handgemengen zwischen Polizei und Demonstranten. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

China lehnt den Raketenabwehrschild ab und auch in Südkorea ist er sehr umstritten. Die Skepsis nahm noch zu, als Trump vergangene Woche sagte, er würde Südkorea dafür mit einer Milliarde Dollar zur Kasse bitten. McMaster erklärte am Sonntag, in diesem Punkt werde noch verhandelt. Aus dem Präsidentenpalast in Seoul hieß es hingegen, McMaster habe dem Direktor für nationale Sicherheit in Südkorea, Kim Kwan Jin, per Telefon versichert, dass die USA die Betriebskosten übernehmen würden. Das sei so mit Trumps Vorgänger Barack Obama vereinbart worden.