Die deutschen Handballer haben sich in der EM-Qualifikation vorzeitig den Gruppensieg gesichert. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop gewann beim Verfolger Portugal mit 29:26 (15:16) und kann nach dem fünften Sieg im fünften Quali-Spiel nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Am letzten Spieltag trifft der Europameister am Sonntag (ab 14:50 Uhr live im ZDF) in Bremen auf die Schweiz. Beste deutsche Torschützen gegen Portugal waren Kapitän Uwe Gensheimer und Rückraumspieler Julius Kühn mit je sechs Treffern. Die Endrunde findet im Januar 2018 in Kroatien statt.