Der englische Verband FA hat zwei Fans der Three Lions wegen Nazi-Gesten beim Länderspiel in Deutschland lebenslang gesperrt. Erstmals sah sich der Verband zu dieser drakonischen Strafe genötigt. Beim Länderspiel am 22.März in Dortmund hatte der eine Anhänger den Hitler-Gruß gezeigt, der andere hatte mit den Fingern den Schnurrbart von Hitler nachgemacht und deutsche Fans provoziert. Der FA-Vorsitzende Greg Clarke hatte zuvor bereits das Verhalten der englischen Fans in Dortmund kritisiert. Diese hatten die deutsche Hymne ausgebuht und während des Spiels Gesänge aus dem Zweiten Weltkrieg angestimmt.