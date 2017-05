Trump will im Nahost-Konflikt vermitteln

Am ersten Tag des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Riad haben die USA und Saudi-Arabien Abkommen im Wert von insgesamt etwa 350 Milliarden Dollar abgeschlossen. Beim Großteil handelt es sich um Rüstungsgeschäfte.

US-Präsident Trump will mit den islamischen Staaten eine Allianz gegen den Terror bilden. Die USA böten bei dieser "Schlacht zwischen Gut und Böse" ihre Partnerschaft an, so Trump bei einer Rede im saudi-arabischen Riad.

Ein Votum für den Präsident und Reformen: Amtsinhaber Hassan Rohani hat die Präsidentenwahl in Iran gewonnen. Dabei ging es auch um den künftigen Kurs des Gottesstaates: Rohani steht für die Öffnung, sein Kontrahent Raeissi für die Abschottung des Landes.

US-Präsident Trump sieht eine Lösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern als Wegbereiter für Frieden in der ganzen Region. "Ich werde alles tun, um einen Friedensvertrag zu erreichen", sagte er am Dienstag in Bethlehem beim Treffen mit Palästinenserpräsident Abbas.

Sowohl Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als auch Palästinenserpräsident Abbas hätten versprochen, das Mögliche zu tun, sagte Trump in Bethlehem. Er sei zuversichtlich, dass die USA Palästinensern und Israel helfen könnten, zum Frieden zu finden.

USA wollen Palästinenser unterstützen

Abbas

Trump

Mit den Palästinensern wollten die USA an gemeinsamen Anti-Terror-Maßnahmen arbeiten und ihre Wirtschaft unterstützen, sagte Trump. "Frieden kann nicht in einer Umgebung entstehen, in der Terrorismus unterstützt wird."betonte gegenüber, die Palästinenser seien bereit, mit den USA als Partner für Frieden und gegen Terrorismus zu kämpfen.

Abbas forderte erneut einen unabhängigen Staat Palästina neben Israel - in den Grenzen vor 1967 und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. "Unser grundsätzliches Problem sind die Besatzung und die Siedlungen sowie die Weigerung Israels, den Staat Palästina anzuerkennen, so wie wir Israel anerkennen", sagte Abbas. "Das Problem besteht nicht zwischen uns und dem Judentum."

Ost-Jerusalem annektiert

Israel hatte während des Sechs-Tage-Krieges 1967 unter anderem das Westjordanland, den Gazastreifen und den Ostteil von Jerusalem erobert. Ost-Jerusalem hat Israel später annektiert. International wird Jerusalem allerdings nicht als Israels Hauptstadt anerkannt.

Trump befindet sich aktuell auf seiner ersten Auslandreise und schließt am Dienstag seinen Besuch in Israel und den Palästinensergebieten ab. Am Nachmittag wollte er weiter nach Italien reisen.