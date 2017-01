Donald Trump will sein Land umkrempeln. Doch die Hälfte der Gesellschaft, die ihn nicht gewählt hat, scheint bereit, für eine andere Vision von Amerika zu kämpfen. Sie wollen das bewahren, was in ihren Augen amerikanische Werte sind. Unterstützung bekommen sie von Ex-Präsident Obama.

von Mareike Hamm und Joachim Pohl, ZDF-Rechtsredaktion

Es ist eine Entscheidung, die das gesamte Werte- und Rechtssystem der USA auf Jahre hin prägen wird. Präsident Trump will in der Nacht zum Dienstag seinen Favoriten für das höchste Amt am US Supreme Court benennen. Der Vorschlag wird mit großer Spannung erwartet.

Mauerbau an der Grenze zu Mexiko und Einreiseverbote für Bürger muslimischer Länder - Donald Trump krempelt die politischen Verhältnisse der USA innerhalb weniger Tage massiv um. Eine wichtige innenpolitische Angelegenheit steht nun an: Wer wird für das höchste Richteramt der USA am US Supreme Court in Washington nominiert?

Senat lehnte Obamas Vorschlag ab

Zurzeit ist das höchste Gericht der USA mit nur acht statt den verfassungsmäßig vorgeschriebenen neun Richtern besetzt. Dem neuen Präsidenten kommt nun das Recht zu, einen Nachfolger für den im Februar 2016 verstorbenen konservativen Richter Antonin Scalia zu nominieren. Derzeit setzt sich der Oberste Gerichtshof aus vier eher liberalen und vier eher konservativen Richtern zusammen. Mit der Neubesetzung der Richterbank in Washington hat Trump nun die Chance, die künftige Ausrichtung des US Supreme Courts nachhaltig zu beeinflussen.

Barack Obama hatte noch während seiner Amtszeit den Juristen Merrick B. Garland als neuen Richter am Supreme Court vorgeschlagen und bat den Senat um seine verfassungsrechtlich geforderte Zustimmung. Der damalige republikanisch dominierte Senat verweigerte diese jedoch. Der als liberal geltende Garland konnte deshalb das Amt nie antreten.

Zustimmung für Trump-Vorschlag gilt als wahrscheinlich

Trump kündigte im Gegensatz zu Obama an, einen ultrakonservativen Kandidaten vorzuschlagen. Als Favoriten auf das Amt werden die Berufungsrichter Neil Gorsuch, Thomas Hardiman und William Pryor genannt. Da sich auch der Senat nach den Wahlen weiterhin in republikanischer Hand befindet, gilt seine Zustimmung zu Trumps Vorschlag als sehr wahrscheinlich.

Eventuell hat Trump sogar die Möglichkeit, noch weitere Wunschkandidaten als neue Richter zu etablieren. Drei Richter der aktuellen Besetzung sind bereits 78, 80 und 83 Jahre alt. Es ist denkbar, dass diese ihr Amt aus Altersgründen vorzeitig niederlegen. Dann könnte Trump, so wie Präsident Nixon vor über 40 Jahren, mehrere Kandidaten seiner Wahl in seiner Amtszeit nominieren.

Konservatives Übergewicht zu erwarten

Die Veränderungen auf der Richterbank könnten immense Auswirkungen auf die politischen Verhältnisse der USA mit sich bringen, denn das Gericht besitzt eine enorme Gestaltungsmacht: Es kann Gesetze des Kongresses und der Bundesstaaten ebenso wie Dekrete des US-Präsidenten für verfassungswidrig erklären.

Üblicherweise tendieren die Richter dazu, ihre individuellen politischen Ansichten in die Urteilsentscheidungen miteinfließen zu lassen. Mit Trumps neuen Kandidaten ist ein konservatives Übergewicht im Supreme Court zu erwarten, dass die künftige Rechtsprechung der USA stark zugunsten republikanischer Ansichten prägen wird.