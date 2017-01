Nach seiner Vereidigung als Präsident nimmt Donald Trump seine Agenda in Angriff. Über seine ersten zwei symbolischen Schritte berichtet ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

Einen Tag nach dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident sind in vielen Städten der USA zehntausende Menschen zum Protest auf die Straße gegangen. In Washington beteiligten sich hunderttausende Menschen an einer Großdemonstration.

Die niederländische Regierung ist überzeugt, dass Abtreibungsverbote nichts bringen. Verbote brächten Frauen dazu, heimlich abzutreiben und sich so in Gefahr zu bringen. Die Niederlande wollen nun Initiativen für Frauen unterstützen, denen Trump die Entwicklungshilfe streichen will.

Als Reaktion auf das Anti-Abtreibungs-Dekret des neuen US-Präsidenten Donald Trump legen die Niederlande einen internationalen Hilfsfonds für Abtreibungen auf. Die niederländische Entwicklungshilfeministerin Lilianne Ploumen kündigte in der Nacht zum Mittwoch eine Initiative für Frauen in Entwicklungsländern an, die auch Beratung und Schwangerschaftsverhütung umfassen soll.

Heimliche Abtreibungen gefährden Frauen

Ploumen begründete dies unter anderem damit, dass ein Verbot von Abtreibungen nicht zu weniger Schwangerschaftsabbrüchen führe, sondern lediglich zu heimlichen Abtreibungen unter Umständen, die das Leben der Frauen gefährdeten.

Trump hatte am Montag staatliche Finanzhilfen für internationale Organisationen untersagt, die zum Thema Abtreibungen beraten oder Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Ausländische Organisationen dürfen damit keine Entwicklungshilfe mehr aus den USA erhalten, wenn sie Abtreibungen in ihren Beratungen auch nur erwähnen.

Die niederländische Ministerin erklärte, die ausfallenden Gelder aus den USA sollten "so weit wie möglich" ausgeglichen werden. Für den geplanten Hilfsfonds könnten Regierungen, Unternehmen und soziale Organisationen spenden. Ploumen will nach Medienberichten deshalb noch diese Woche Kontakt zu ihren Kollegen in Europa und Lateinamerika aufnehmen.

Trumps Anti-Abtreibungs-Kurs

Trumps Anti-Abtreibungs-Kurs bezieht sich jedoch nicht nur auf die Außenpolitik, sondern auch auf die Innenpolitik. Unterdessen hat das republikanisch dominierte Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet, das die staatliche Finanzierung von Abtreibungen dauerhaft verbieten soll. 236 Abgeordnete stimmten am Dienstag (Ortszeit) für die Vorlage, 183 dagegen. Schon 2015 hatten die Republikaner ein ähnliches Gesetz gebilligt, das aber angesichts einer Veto-Androhung des damaligen Präsidenten Barack Obama im Sand verlief.

Unter dessen Nachfolger Donald Trump rechneten sich die Republikaner nun bessere Chancen für das Gesetz aus. Doch muss die Vorlage erst noch den Senat passieren, wo er auf 60 Stimmen kommen müsste und auf erheblichen Widerstand der demokratischen Opposition stoßen dürfte.

Zwar besteht bereits ein Gesetz, das den Einsatz von Bundesmitteln für nahezu alle Abtreibungen untersagt. Doch muss dieses jedes Jahr vom Kongress verlängert werden. Das nun im Unterhaus verabschiedete Gesetz würde einen dauerhaften Mechanismus etablieren. Zudem sollen nach der neuen Vorlage viele Arbeitgeber und Einzelpersonen keine Steuerfreibeträge auf Versicherungspläne erhalten können, die auchAbtreibungen abdecken. Dies war bisher unter Ex-Präsident Obamas Gesundheitsversorgungsgesetz möglich.