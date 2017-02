In zwölf Tagen hat Trump elf Dekrete aufgesetzt - darunter auch das sehr umstrittene neue Einreiseverbot für Bürgerinnen und Bürger aus sieben muslimischen Staaten. Aber ist diese Action-Regierung wirklich so einfach möglich?

Ölmilliardäre, Hedgefonds-Manager, Spekulanten: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat viele Regierungsposten an Superreiche vergeben. Was bedeutet das für die US-amerikanische Politik?

Viele von Trumps Personalentscheidungen sind umstritten. Doch einfach einsetzen kann auch er die Minister nicht - sie müssen vorher durch den Senat bestätigt werden. Das könnte für die designierte Bildungsministerin Betsy DeVos zum Problem werden. Widerstand kommt auch aus den eigenen Reihen.

Trumps Republikaner verfügen im Senat zwar über eine knappe Mehrheit von 52 der 100 Sitze - jedoch haben zwei republikanische Senatorinnen angekündigt, DeVos die Stimme zu verweigern. Damit könnte es zu der höchst außergewöhnlichen Konstellation kommen, dass Vizepräsident Mike Pence gemäß der ihm verfassungsmäßig zustehenden Befugnis mitstimmt und das Patt zugunsten von DeVos bricht. Sie wäre dann das erste Kabinettsmitglied der US-Geschichte, das allein dank der Intervention des Vizepräsidenten ins Amt kommt.

Die 59-jährige Milliardärin bietet breite Angriffsfläche für Kritik. Nicht nur, dass sie keinerlei Erfahrung als Pädagogin oder in der staatlichen Verwaltung hat. Vor allem hat sie sich jahrelang dafür eingesetzt, das öffentliche Schulwesen aufzubrechen, das sie nun beaufsichtigen soll.

Kritikerin des öffentlichen Schulsystems

Mit großem Erfolg propagierte DeVos in ihrem Heimatstaat ein System, das dem staatlichen Schulsystem Gelder entzieht: Dabei werden aus Steuergeldern finanzierte Gutscheine an Familien verteilt, die ihre Kinder an private oder halbprivate Schulen schicken. Die oppositionellen Demokraten sehen DeVos deshalb als Trumps Speerspitze, die weitere Löcher in das öffentliche Bildungswesen treiben soll.

DeVos wuchs in reichen Verhältnissen auf. Ihr Vater machte mit einer Zulieferfirma der Automobilindustrie ein Vermögen. DeVos studierte Betriebswirtschaft und Politologie an einer protestantischen Hochschule und heiratete einen Sohn von Richard DeVos, dem Gründer des Direktmarketing-Giganten Amway. Mit ihrem Mann gründete DeVos eine Firma für Windenergie. Das Paar spendete überdies Millionen an christliche Organisationen und die Republikaner.

Mit Wissenslücken aufgefallen

In ihren Anhörungen im Senat fiel die designierte Bildungsministerin aber vor allem durch Wissenslücken auf. So patzte sie etwa bei der Frage, nach welchen Grundmaßstäben die Leistungen von Schülern bewertet werden. Und viel Spott löste sie zudem mit ihrer Begründung aus, warum Waffen unter Umständen an Schulen erlaubt sein sollten: Mancherorts könne dies sinnvoll sein, um das Gelände gegen "Grizzlybären" zu verteidigen, sagte DeVos.