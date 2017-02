Experten hatten Trump gewarnt: sein Einreiseverbot werde dem islamistischen Terror in die Hände spielen. So entstehe der Eindruck, Amerika führe einen Religionskrieg gegen Muslime und nicht nur einen Kampf gegen Terroristen. Die Wogen schlagen hoch.

Grünes Licht für die Fluggesellschaften durch den US-Grenzschutz: Passagiere aus sieben Ländern, für die seit Trumps Dekret ein Einreisestopp galt, dürfen wieder mitgenommen werden. Nach der vorläufigen juristischen Niederlage für den US-Präsidenten setzen viele Airlines das bereits um.

Nach der vorläufigen Aussetzung des umstrittenen Einreiseverbots befördern ersteFluggesellschaften wieder Passagiere aus den sieben betroffenen, überwiegend muslimischen Ländern in die USA. Die Lufthansa teilte am Samstag in Frankfurt mit, derzeit seien alle Passagiere mit gültigen Reisedokumenten auf allen Flügen der Gesellschaft in die USA flugberechtigt. Auch Air France, Iberia und Qatar Airways kündigten an, wieder Staatsbürger aus Syrien, Iran, Irak, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen mit gültigen Visa in die USA zu fliegen.

"Nach Anweisungen des US-Zoll- und Grenzschutzes ist es Staatsangehörigen der (...) sieben betroffenen Länder und allen Flüchtlingen mit einem gültigen, nicht abgelaufenen Visum oder einer Aufenthaltsgenehmigung für die USA erlaubt, in die Vereinigten Staaten zu reisen", hieß es auf der Internetseite von Qatar Airways. Quellen am internationalen Flughafen in Kairo berichteten ebenso, dass die Flüge von Egyptair zum Airport in New York wieder für alle Fluggäste mit entsprechenden Unterlagen freigegeben seien.

Bundesrichter stoppt Trumps Einreiseverbot

Ein Bundesrichter in Seattle hatte am Freitag (Ortszeit) das erst vor einer Woche von Präsident Donald Trump erlassene Einreiseverbot für Bürger aus diesen Staaten mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt. Die Entscheidung galt sofort für die gesamten USA, weil die Verfassungsmäßigkeit von Trumps Dekret berührt ist. Das Präsidialamt in Washington kündigte umgehend Widerspruch gegen die Entscheidung an.

Trump hatte Ende Januar per Dekret die Einreise von Bürgern der sieben mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage gestoppt. Flüchtlingen aus aller Welt wurde zudem die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Trump will nach eigenen Angaben striktere Überprüfungsmechanismen ausarbeiten lassen, um "radikale islamische Terroristen" fernzuhalten.

Der Fahrdienst-Anbieter Uber, einer der schärfsten Kritiker des Einreiseverbots aus der US-Wirtschaft, reagierte umgehend auf die Neuregelung. Sein Unternehmen kaufe gerade einen ganzen Haufen Flugtickets, um die in ihren Heimatländern gestrandeten Fahrer und deren Familien mit Wohnsitz in den USA so schnell wie möglich zurückzuholen, twitterte Uber-Chef Travis Kalanick. Uber beschäftigt viele Fahrer aus den betroffenen Ländern. Aus Protest gegen den Einreisestopp hatte Kalanick in der vergangenen Woche Trumps Beratergremium verlassen.