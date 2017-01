In New York hat ein Gericht das von Trump angeordnete Einreiseverbot für Muslime aus bestimmten Ländern teilweise untersagt. Es sollte auch für Ausländer gelten, die eine Aufenthaltsgenehmigung in den USA oder ein gültiges Visum haben.

Mit seinem Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern hat US-Präsident Trump eine Welle des Protests ausgelöst. An Flughäfen in den USA kam es zu Demonstrationen, weil dort Reisende wegen Trumps Dekret festgehalten wurden.

Nach dem umstrittenen Einreiseverbot von Donald Trump herrschen Chaos und Verunsicherung – auch in Deutschland. Wer kann jetzt noch in die USA reisen? Doch nicht nur Reisende spüren die Auswirkungen des neues Gesetzes, auch Piloten und Flugbegleiter sind betroffen.

Das Trumpsche Einreiseverbot für Menschen aus muslimisch geprägten Staaten wirkt sich auch auf Künstler, Sportler und Unternehmen aus: Ein iranischer Filmemacher sagt seine Teilnahme bei den Oscars ab. Der Basketballverband NBA sorgt sich um seine Spieler. Airlines - auch Lufthansa - müssen Dienstpläne ändern.

Die Welle des Widerstands gegen US-Präsident Donald Trump wegen des Einreiseverbots für viele Muslime nimmt auf der ganzen Welt zu. Von mehreren US-Unternehmenschefs kamen deutliche Worte. Howard Schultz, Vorsitzender der Kaffeerestaurantkette Starbucks, bezeichnete Trumps Erlass als verwirrend und kündigte Pläne an, um in den nächsten fünf Jahren 10.000 Flüchtlingen Jobs bei Starbucks anbieten zu können.

High-Tech-Unternehmen besorgt

Zahlreiche Unternehmen wie Tesla, Uber, Google, Facebook, Microsoft und Twitter zeigten sich besorgt. Die Tech-Konzerne setzen besonders stark auf Experten aus dem Ausland. Google rief noch vor dem Inkrafttreten des Erlasses über 100 Mitarbeiter, die aus muslimischen Ländern stammen und sich gerade im Ausland aufhielten, in die Vereinigten Staaten zurück. Uber-Chef Travis Kalanick bezeichnete das Dekret in einem Facebook-Post als "verkehrt und ungerecht". General-Electric-Chef Jeff Immelt erklärte in einem Firmen-Blog, aus dem verschiedene US-Medien zitierten, er teile die Sorgen seiner Mitarbeiter.

"Viele Menschen, die negativ von dieser Politik betroffen sind, sind starke Unterstützer der USA", twitterte der Chef des E-Auto-Herstellers Tesla. "Sie haben das Richtige getan, nicht das Falsche, und sie verdienen es nicht, zurückgewiesen zu werden." Das Einreiseverbot für Staatsangehörige einiger überwiegend muslimischer Länder sei "nicht der beste Weg", um mit den Herausforderungen des Landes umzugehen.

Auch die größte US-Bank JPMorgan Chase richtete sich im Zuge von Trumps Entscheidung an ihre Mitarbeiter. Vorstandschef Jamie Dimon versprach in einem Statement allen Angestellten, die von dem Einreiseverbot betroffen sein könnten, dass sich das Unternehmen standhaft für sie einsetzen werde.

Teilnahme an Oscar-Verleihung abgesagt

Der vielfach ausgezeichnete iranische Regisseur Asghar Farhadi nimmt aus Protest nicht an der Oscar-Verleihung teil. Sein Film "The Salesman" ist in der Kategorie "Bester ausländischer Film" nominiert. Farhadi hatte bereits 2012 für "Nader und Simin - Eine Trennung" einen Oscar gewonnen. In einer Erklärung, die die "New York Times" veröffentlichte, schrieb er: "Engstirnige Individuen nutzen das Einflößen von Angst häufig dazu, Extremismus und fanatisches Verhalten zu rechtfertigen."

Selbst wenn für seine Reise eine Ausnahme gemacht würde, sei das "Wenn und Aber" nicht akzeptabel, schrieb Farhadi. Er verurteile die ungerechten Bedingungen, die den Bürgern der betroffenen Länder aufgezwungen würden.

Die Oscar-Akademie, die alljährlich die Preise vergibt, äußerte sich "extrem besorgt" über Trumps Dekret. Man werde Filmemacher und Menschenrechte in aller Welt unterstützen.

Sportler und Sportverbände entsetzt

"Das ist eine entsetzliche Idee. Ich fühle mit allen Menschen, die davon betroffen sind", sagte der Basketball-Coach Steve Kerr von den Golden State Warriors. "Familien werden auseinander gerissen, und ich mache mir Sorgen, was das für die Sicherheit der Welt bedeutet." Der Vater des Basketball-Trainers wurde als Präsident der American University in Beirut ermordet, als Steve Kerr 18 Jahre alt war. Sein NBA-Kollege Gregg Popovich von den San Antonio Spurs nannte den Erlass "erschreckend". "Wir werden sehen, wohin das führt." Der Kapitän der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft, Michael Bradley, schrieb auf Instagram, er sei "traurig und beschämt".

Bereits direkt nach dem Dekret hatten Organisationen wie die NBA und das amerikanische Nationale Olympische Komitee (NOK) auch mit Blick auf die Bewerbung von Los Angeles für die Olympischen Sommerspiele 2024 Aufklärung von der US-Regierung verlangt. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF teilte mit: "Wir müssen uns der Folgen dieser neuen US-Immigrationspolitik ganz deutlich bewusst werden. Wir brauchen nun die Gewissheit, dass sie keine nachteiligen Auswirkungen auf die Weltmeisterschaften 2021 in den USA hat." In vier Jahren wird die WM in Eugene im Bundesstaat Oregon stattfinden.

Airlines müssen muslimisches Personal aussortieren

Die Lufthansa setzt Personal aus den betroffenen muslimischen Staaten auf anderen Routen ein. "Wir haben Crew-Mitglieder, die von der Änderung betroffen sind", sagte ein Lufthansa-Sprecher. Zur Zahl der Betroffenen konnte er noch nichts sagen.

Auch Emirates oder Etihad schicken Teile ihres fliegenden Personals nicht mehr in die Vereinigten Staaten. Die großen Airlines vom Persischen Golf haben im Nahen Osten und Nordafrika ein dichtes Netz von Flugverbindungen und sind deshalb von dem US-Verbot stärker betroffen als andere Fluggesellschaften. In Dubai ist nach Aussagen des Flughafens bereits eine Handvoll Passagiere am Flug in die USA gehindert worden.

EU will sich für Staatsbürger einsetzen

Die EU-Kommission will verhindern, dass EU-Bürger mit Doppelstaatsbürgerschaften vorerst nicht mehr in die USA reisen dürfen. "Wir werden sicherstellen, dass unsere Bürger nicht diskriminiert werden", sagte ein Sprecher. Der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe, Omid Nouripour, forderte die Bundesregierung auf, sich für die betroffenen Staatsbürger einzusetzen.

US-Botschaft: Bleiben Sie fern Die US-Botschaft in Berlin hat Bürger aus den Ländern Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen aufgefordert, sich vorerst in keiner Weise um ein Visum zu bemühen. In einer "dringenden Mitteilung" heißt es: "Wenn Sie ein Staatsbürger eines dieser Länder sind, vereinbaren Sie bitte keinen Termin für ein Visainterview und zahlen Sie zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Visagebühr." Wer bereits einen Termin vereinbart habe, solle diesen nicht wahrnehmen, heißt es in Großbuchstaben weiter. "Sie werden keinen Eintritt in die Botschaft/das Konsulat erhalten." Nach Angaben des Innenministeriums sind davon Zehntausende Doppelstaatler betroffen. Neben dem deutschen Pass besäßen demnach allein mehr als 80.000 Menschen eine iranische Staatsangehörigkeit.

EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) sagte: "Das schadet der amerikanischen Wirtschaft enorm." Washington verändere den Rechtsstaat so, "dass er an Vertrauen verliert". Nach zunächst lobenden Worten über das Arbeitstempo des neuen US-Präsidenten kritisierte auch CSU-Chef Horst Seehofer das Einreiseverbot. "Ich halte diese Entscheidung - es gibt ein paar andere auch - nicht für richtig."

Erlass verstößt möglicherweise gegen US-Verfassung

Präsident Trump hält unbeirrt an dem Dekret fest. Von 325.000 Einreisenden seien nur 109 festgehalten worden, twitterte er. Die großen Probleme an den Flughäfen seien von einem Computerproblem der Airline Delta verursacht worden. Wenn man Terroristen identifizieren wolle, bevor sie das Land beträten, habe das nun einmal nichts Nettes.

Trump hatte am Freitag angeordnet, dass Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern 90 Tage lang keine Visa erhalten dürfen. Sämtlichen Flüchtlingen wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Die von Trumps Dekret betroffenen Länder sind der Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und der Jemen.

Trumps Verfügung hatte Hunderte Menschen in Verzweiflung gestürzt und zu chaotischen Szenen auf zahlreichen Flughäfen geführt. In vielen US-Städten hatten am Wochenende Tausende Menschen gegen Trumps Dekret demonstriert.

Bürgerrechtler hatten in der Nacht zum Sonntag einen Teilsieg vor einem Bundesgericht errungen. Demnach dürfen nach der Trump-Verfügung vom Freitag auf US-Flughäfen gestoppte und festgehaltene Menschen zumindest vorerst nicht in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. Der New Yorker Richterspruch gilt landesweit. Er legt auch nahe, dass der Erlass zumindest in Teilen gegen die US-Verfassung verstoßen könnte.