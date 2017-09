Vor seiner Rede beim Treffen der Vereinten Nationen in New York hat sich US-Präsident Trump unzufrieden mit dem Zustand der Institution gezeigt. Die UN müsse sich reformieren und effizienter werden.

von Maya Dähne, New York

Jedes Jahr nach der Sommerpause trifft sich die Welt in New York. Bei der 72. UN-Generalversammlung in diesem Jahr geht es vor allem um Nordkorea, die globale Flüchtlingskrise und den Klimawandel. Die Vereinten Nationen sind ganz Ohr, was Mister "America First" ihr zu sagen hat.

"Die UN sind schwach und inkompetent. Sie sind weder ein Freund der Demokratie, noch ein Freund der Freiheit oder der USA, sondern ein Underperformer, ein Club, wo Leute zusammenkommen, quatschen und sich eine nette Zeit machen. Sehr traurig!", so Donald Trump an die Adresse der Vereinten Nationen. Gesammelte Beleidigungen der vergangenen zwölf Monate.

Bei seinem ersten Treffen mit Diplomaten gestern in New York fielen dem Präsidenten immerhin etwas freundlichere Worte ein. "Die UN haben riesiges Potential", lobte er - und verwies auf den schwarz-goldenen Trump World Tower, der direkt gegenüber des Hauptquartiers der Vereinten Nationen steht. "Damals habe ich dieses große Potential auf der anderen Straßenseite gesehen und gewusst, dass mein Bau-Projekt erfolgreich werden würde, eben weil die UN hier waren."

Entsprechend genervt gab sich der Kommentator des Online-Nachrichtenmagazins "Slate": "Dieser Mann macht selbst die Weltgemeinschaft zu einer Fußnote seiner eigenen sagenhaften Erfolgsgeschichte."

Let's make the UN great

Laut einer Umfrage des PEW Research Center aus dem vergangenen Jahr haben immerhin 64 Prozent der Amerikaner eine positive Einstellung zu den Vereinten Nationen. Anders als ihr Präsident. Der kritisierte gestern vor allem "Missmanagement und Bürokratie" bei den UN. Die Ausgaben explodierten, ohne dass Resultate zu sehen seien, die diese Investitionen rechtfertigten. Da die USA 22 Prozent des UN-Budgets zahlen, will der Präsident Gegenleistungen sehen. "Meine wichtigste Botschaft lautet: Lasst uns die UN groß machen", sagte Trump zu Reportern. "Ich denke, das schaffen wir."

Mit Spannung erwarten die Diplomaten aus 193 Ländern Trumps erste Rede vor der Generalversammlung heute. "Wobei die Erwartungen sehr niedrig sind", betont Richard Gowan, UN-Experte des European Council on Foreign Relations. "In vielen Teilen der Welt wird Präsident Trump als Unilateralist und Isolationist wahrgenommen", sagt der ehemalige US-Botschafter bei den UN, Zalmay Khalilzad. "Trump hat hier die Gelegenheit, seine Vision und seine Strategie einer globalen Führung der USA zu präsentieren. Die Welt wird ganz Ohr sein." Allerdings erwartet kaum jemand, dass aus Mister "America First" urplötzlich ein Globalist wird.

Zumal sich der Präsident bei internationalen Treffen schon öfter undiplomatisch in Szene gesetzt hat, zuletzt beim NATO-Gipfel, als er den montenegrinischen Premier zur Seite schubste, um in der ersten Reihe zu stehen, nachdem er zuvor alle NATO-Partner rüde abgekanzelt hatte.

In bester Gesellschaft

Gaddafi

"Es gibt absolut keine Garantie, dass er nicht doch von seinem Manuskript abweicht", warnt Richard Gowan. Sollte er während seiner Rede im Weltsaal der UN aus der Rolle fallen, wäre Trump zumindest nicht der erste: Nikita Chruschtschow soll einst seinen Schuh ausgezogen und aus Protest auf sein Pult gehämmert haben. Muammar al-zerriss während seiner Ansprache die UN-Charta und Fidel Castro hielt mit vier Stunden 29 Minuten die längste Rede in der Geschichte der Vereinten Nationen.