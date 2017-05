US-Präsident Trump soll laut New York Times versucht haben, FBI-Ermittlungen gegen ihn zu beeinflussen. Jetzt werfen ihm Kongress-Mitglieder Justiz-Behinderung vor. Die Empörung ist riesig, und die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren werden lauter.

Das könnte unangenehm werden für US-Präsident Trump: Der von ihm gefeuerte FBI-Chef Comey will wohl nächste Woche vor dem Senat aussagen. Das berichten mehrere US-Sender. Angeblich will Comey bestätigen, dass Trump ihn gedrängt habe, Ermittlungen in der Russland-Affäre einzustellen.

US-Medien, darunter die Sender CNN und MSNBC, berichteten am Mittwoch unter Berufung auf ungenannte Quellen, Comey habe sich bei dem vom Justizministerium eingesetzten Sonderermittler Robert Mueller rückversichert, dass seiner Aussage keine juristischen Hindernisse im Wege stünden.

Eine Sprecherin von Ausschuss-Vizechef Mark Warner sagte am Mittwoch in Washington, es gebe derzeit keinen konkreten Termin. Warner habe jedoch mehrfach gesagt, dass er auf einen Termin in der nächsten Woche hoffe.

Möglicherweise explosiv

Comey könnte die in Medien bereits diskutierte Darstellung wiederholen, dass Trump versucht habe, ihn bei den Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn in der Russland-Affäre unter Druck zu setzen. Medien hatten berichtet, Comey habe eine entsprechende Gesprächsnotiz verfasst.

In der Russland-Affäre steht auch weiterhin Trumps Schwiegersohn Jared Kushner unter Beschuss. Kushner gilt als einer der engsten Mitarbeiter Trumps.

Honorare aus Russland verschwiegen?

Flynn sperrt sich derweil dagegen, mit dem Kongress zu kooperieren, der die Affäre ebenfalls untersucht. Unter Berufung auf sein Schweigerecht verweigerte er sich der Aufforderung durch den Geheimdienstausschuss des Senats, Dokumente zu seinen Russland-Kontakten herauszugeben. Sein Anwalt begründete dies in einem Brief an das Gremium damit, dass sein Mandant davon ausgehen müsse, dass das Material "gegen ihn verwendet werden könnte".

Er erneuerte zugleich das Angebot, dass Flynn aussagen wolle, wenn er gegen "unfaire Strafverfolgung" geschützt werde. Bislang ist im Geheimdienstausschuss aber keine Bereitschaft erkennbar, dem Ex-General eine derartige Immunität zu gewähren.

Pentagon "belogen"?

Flynn musste im Februar nach nur dreieinhalb Wochen im Amt vom Posten des Nationalen Sicherheitsberaters zurücktreten, weil er die Unwahrheit über seine Telefonate mit dem russischen Botschafter gesagt hatte. Der Druck auf ihn wurde auch durch ein von Demokraten zitiertes Dokument des Pentagon verstärkt, wonach Flynn 2016 bei einer Sicherheitsüberprüfung durch das Verteidigungsministerium Honorare aus Russland verschwiegen haben soll. Das Dokument scheine darauf hinzuweisen, dass Flynn das Pentagon "belogen" habe, erklärte der Abgeordnete Elijah Cummings.

Flynn hatte vom Kreml-nahen Sender RT unter anderem ein Honorar von mehr als 33.000 Dollar für seine Teilnahme an einem Galadiner in Moskau im Dezember 2015 erhalten. Bei dieser Veranstaltung saß er direkt neben Staatschef Wladimir Putin.