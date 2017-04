Rund 3,5 Millionen Türken und Türkeistämmige leben in Deutschland. Wahlberechtigt waren 1,4 Millionen. Davon haben sich weniger als die Hälfte beteiligt. In den meisten deutschen Städten ist die Zustimmung zur Verfassungsänderung deutlich höher als in der Türkei selbst.

Der türkische Präsident Erdogan hat das Referendum knapp für sich entschieden. Ein Teil der Wählerschaft jubelt, die andere Hälfte verharrt in Schockstarre. Die Kritik internationaler Wahlbeobachter am Referendum weist Erdogan zurück.

Lange Jahre war das türkische Militär Garant der kemalistischen Republik. Doch nach dem knappen "Ja" der Türken zu einschneidenden Verfassungsänderungen schweigt die Armee. Warum das so ist, erläutert der Turkologe Jens Peter Laut im heute.de-Interview.

Ist die Türkei nach dem "Ja" zur Verfassungsänderung auf dem Weg in ein neues Osmanisches Reich mit einem Sultan Recep Tayyip Erdogan an der Spitze?

Nein, denn die Strukturen des Osmanischen Reiches waren anders. Es gab einen absolut regierenden Herrscher, der auch der religiöse Alleinherrscher war. Aber Erdogans Orientierung an dieser Vergangenheit ist klar zu erkennen. Das Osmanische Reich war eines der langlebigsten Weltreiche überhaupt - es bestand 600 Jahre. Kemal Atatürk, der Gründer der Türkischen Republik, hat dieses Reich extrem verdammt. Und nun glauben die restaurativen Kräfte um Erdogan, ihre Stunde sei gekommen.

Jens Peter Laut ... ... ist Direktor des Seminars für Turkologie und Zentralasienkunde an der Universität Göttingen und Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Er hat zahlreiche Werke moderner türkischer Literatur in deutscher Übersetzung herausgegeben. Im Orient-Institut Istanbul der Max-Weber-Stiftung war er von 2009 bis 2016 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats.

War die Gründung der Republik nicht die Geburtsstunde der Demokratie in der Türkei?

Nein, Atatürk ging es darum, die seiner Ansicht nach reaktionären islamischen Kräfte zu schwächen und eine sich am Westen orientierende Staatsform aufzubauen - allerdings in einem Einparteiensystem. Er hat also mit dem, was wir heute unter Demokratie verstehen, auch sehr wenig am Hut gehabt.

Jahrzehnte lang war das Militär in der Türkei Garant des Kemalismus. Heute hört man nichts vom Militär. Warum schweigt es?

Erdogan ist ein sehr geschickter Taktiker. In der Zeit, als er die großen wirtschaftlichen Erfolge feiern konnte und die ganze Welt dachte, die Türkei werde zur aufstrebenden Demokratie, hat er die militärischen Strukturen gravierend verändert. Er hat treue AKP-Leute ins Militär eingeschleust. Gleichzeitig wurden hohe Militärs, die er nicht auf seiner Seite wähnte, der Verschwörung angeklagt und damit entmachtet. Das heutige Militär kann man nicht mehr als kemalistische Bastion betrachten.

Welche Wirkung wird dieses veränderte Militär auf die NATO haben? Die Türkei ist schließlich Mitglied des westlichen Militärbündnisses.

Das ist ein großes Problem. Die NATO wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass an ihrer Süd-Ost-Flanke ein Militärapparat entstanden ist, der nicht mehr in demokratischen Spielregeln denkt und handelt.

Müssen wir damit rechnen, dass nun noch mehr türkische Militärs in der EU Asyl beantragen?

Das kann man schwer voraussagen, aber es wird schon viele Türken geben, die in ihrer Heimat keine Zukunft mehr sehen.

Deutsche Politiker fordern nun, die deutsch-türkischen Beziehungen müssten neu vermessen oder neu gestaltet werden. Wie soll das aussehen?

Wir müssen auf die nächsten Schritte Erdogans schauen. Wird er tatsächlich eine islamische Autokratie errichten oder weiß er, dass er ohne gute Beziehungen zur EU seinem Land keine sichere Zukunft bieten kann? Da müssen wir die nächsten ein, zwei Jahre erstmal abwarten.

So lange?

Ja, denn die Ziele des Referendums sollen ja erst ab 2019 umgesetzt werden. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Erdogan nach dem sehr knappen Ja für sein Verfassungsreferendum nun schnell versucht, zu retten, was zu retten ist und per Ausnahmezustand und Dekreten das Präsidialsystem jetzt schon durchsetzen wird. Seinen nächsten Schritt hat er bereits angekündigt: Die Einführung der Todesstrafe. Das zeigt meines Erachtens, dass er sich wohl tatsächlich von der EU trennen will.

Also starren wir jetzt alle wie das Karnickel auf die Schlange und warten den nächsten Schritt Erdogans ab. Müssten die EU und Deutschland nicht aktiv werden und schnell all jene Kräfte in der Türkei massiv unterstützen, die "Nein" zum Verfassungsreferendum gesagt haben?

Das müssen wir auf jeden Fall. Aber die praktische Umsetzung ist nicht einfach. Wir können Gastwissenschaftler an unsere Universitäten holen, damit sie ein paar Monate oder Jahre frei forschen können. Wenn wir allerdings Wissenschaftlern an türkischen Universitäten helfen wollen, wirft uns der Staatsapparat vor, wir mischten uns in die inneren Angelegenheiten der Türkei ein. Das ist für uns und die türkische Zivilgesellschaft schwer zu handeln. Mir tun die Menschen, die weiterhin den demokratischen Weg gehen wollen, sehr leid. Aber wir dürfen sie auf keinen Fall alleinlassen. Eine Doktorandin von mir sitzt schon im Gefängnis.

Das Interview führte Katharina Sperber.