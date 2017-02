Die westliche Welt reibt sich verwundert die Augen, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Ziele durchsetzt und dabei so großen Rückhalt im eigenen Volk hat - auch in Deutschland.

Es ist der erste Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Türkei seit dem Putschversuch. Bei ihren Treffen mit Staatspräsident Erdogan und Ministerpräsident Yildirim in Ankara geht es nicht nur um das Flüchtlingsabkommen. Die Streitthemen sind umfangreich.

von Luc Walpot, Ankara

Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan heute in Ankara über das Flüchtlingsabkommen sprechen. Und gleichzeitig Missstände im immer autokratischer regierten Land ansprechen. Ein für Merkel fast schon gewohnter Drahtseilakt.

Rund 980 Verhaftungen, so die Bilanz des türkischen Innenministeriums - allein in der letzten Woche. Davon 625 Personen, denen Mitgliedschaft in der als Terrorgruppe eingestuften Gülen-Bewegung zur Last gelegt wird. Weitere 328 werden verdächtigt, die als Terrorgruppe verfolgte kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen. Und 26 Festgenommene sollen Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat haben.

Kein leichter Besuch für Merkel

Luc Walpot, ZDF-Korrespondent in Istanbul.

Quelle: ZDF

Die Zahlen einer Woche, die ein realistisches Bild des Landes spiegeln, das seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 im Ausnahmezustand lebt, in dem Menschen wegen ihrer Gesinnung, wegen eines Kontos bei der falschen Bank, einer verdächtigenApp auf ihrem Smartphone oder auch nur, weil sie gewerkschaftlich organisiert sind und den autoritären Kurs der Regierung ablehnen, auf die Liste der Verdächtigen kommen.

Mehr als 100.000 Staatsbedienstete haben auf Anordnung der Behörden ihren Job verloren, mehr als 40.000 sitzen in Haft: Soldaten, Richter, Gewerkschafter, Unternehmer, kurdische Bürgermeister, die Parteivorsitzenden der linken HDP-Opposition.

In dieses Land kommt die Bundeskanzlerin heute, um mit Präsident Erdogan und seiner Regierung über die gewaltigen Herausforderungen zu reden. Kein leichter Besuch für Angela Merkel. Die massenhafte Verfolgung politischer Gegner ohne Einhaltung rechtsstaatlicher Regeln ist einer der vielen Punkte, die von Erdogan-Kritikern lautstark verurteilt werden.

Das Risiko, Erdogan aufzuwerten

Ein politisch heikler und unangenehmer Balanceakt für den Staatsgast aus Deutschland. Spricht Merkel Klartext, riskiert sie eine weitere Abkehr Erdogans von Europa. Und ihr Gastgeber hat ein gewaltiges Druckmittel in der Hand: Schon mehrfach hat Erdogan damit gedroht, den Flüchtlingspakt aufzukündigen. Für Merkel, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, keine erfreuliche Aussicht.

Geht sie über die Demokratiedefizite ihrer türkischen Gesprächspartner hinweg, setzt sie sich dem Vorwurf aus, Erdogan aufzuwerten - just wenige Wochen vor der entscheidenden Volksabstimmung über die neue türkische Verfassung, die Erdogans Machtfülle im Grundgesetz festschreiben soll.

Aus dem Taxi geworfen

Schon im Vorfeld des Besuchs fordern türkische Oppositionsparteien ein klares Bekenntnis von Merkel gegen den eingeschlagenen Kurs Erdogans. Das Land ist tief gespalten in die Lager der unbedingten Erdogan-Anhänger und die erbitterten Gegner. Differenzierungen sind nicht mehr gefragt. Wer beim Referendum gegen Erdogan stimmt, wird als Landesverräter gebrandmarkt. Wer dafür ist, gilt als rechtsradikaler Totengräber der Republik von Kemal Atatürk.

Entsprechend ausgeprägt sind auch die Meinungen über Deutschland und seine Regierungschefin. Taxifahrer sind da oft ein Stimmungsbarometer. Der eine fragt uns, für welchen Fernsehsender wir arbeiten. Für das ZDF. Einer Tritt auf die Bremse und wir werden aus dem Taxi geschmissen. Ein paar Tage später erklärt uns ein anderer Fahrer, er habe den Kanal gestrichen voll, diese ganze Ein-Mann-Regierung gehöre auf den Schrotthaufen der Geschichte. Und es sei höchste Zeit, dass die EU da handle, vor allem Merkel. Sonst sei ja kaum noch jemand in der Lage, ein Machtwort zu sprechen.

Beide Seiten brauchen einander

Machtworte wird die Kanzlerin nicht sprechen. Trotz der Vorwürfe Ankaras, Berlin beherberge PKK- und Gülen-Terroristen. Trotz der Kritik daran, dass türkische NATO-Offiziere aus Angst vor Verfolgung in der Türkei Asyl in Deutschland beantragen wollen. Und trotz der zwielichtigen Rolle der von Ankara bezahlten Imame in Deutschland, die von ihrem Arbeitgeber aufgefordert wurden, Erdogan-Gegner zu bespitzeln.

So belastet die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara auch sind, beide Seiten brauchen einander. Denn bei aller europafeindlicher Rhetorik Erdogans: Die türkische Wirtschaft ist nach wie vor auf die EU ausgerichtet. 60 Prozent der Exporte gehen nach Europa, Waren und Dienstleistungen im Wert von knapp 14 Milliarden Euro gingen allein im letzten Jahr nach Deutschland.

Inflation und Arbeitslosigkeit steigen

Und die türkische Wirtschaft leidet. Mehr als 30 Prozent ist der Kurs der Lira seit Putschversuch und Ausnahmezustand eingebrochen. Der Tourismus gar um fast 40 Prozent. Inflation und Arbeitslosigkeit steigen, ausländische Investoren meiden das Land. Auch darüber wird Merkel wohl in Ankara sprechen.