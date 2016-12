"Alles, was nicht Erdogans Linie entspricht, wird aus dem Weg geräumt", so Sevim Dagdelen, Linke, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags zu den Entlassungen in der Türkei nach dem Putsch.

Recep Tayyip Erdogan ist seit 13 Jahren in der Türkei an der Macht, doch über den Privatmann ist wenig bekannt. Wie tickt der türkische Präsident?

Die Repressionen in der Türkei gehen weiter: Die Autorin Asli Erdogan (49) steht von heute an in Istanbul wegen Terrorismusvorwürfen vor Gericht. Kritiker werfen Präsident Erdogan vor, nach dem gescheiterten Militärputsch im Juli Verhaftungen und Anklagen gegen Kritiker angeordnet zu haben.

Asli Erdogan

Die türkische Schriftstellerin(49) und acht weitere Angeklagte sitzen von heute an in Istanbul auf der Anklagebank. In dem umstrittenen Verfahren wird ihnen unter anderem Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft.

Autorin für prokurdische Zeitung

Vor dem Prozess hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) der Türkei Missbrauch der Justiz vorgeworfen. Der "Missbrauch des Strafrechts auf Kosten der freien Meinungsäußerung" trage nichts zum Kampf gegen Terrorismus in der Türkei bei, sagte die Türkei-Expertin von HRW, Emma Sinclair-Webb.

Hintergrund des Verfahrens ist die Tätigkeit der Angeklagten für die inzwischen geschlossene prokurdische Zeitung "Özgür Gündem". Die türkischen Behörden sehen diese als Sprachrohr der PKK. Erdogan hatte Kolumnen für die Zeitung geschrieben. Sie war im August Rahmen einer Razzia gegen die "Özgür Gündem" festgenommen worden. Die Autorin und weitere drei der Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.

"Kritische Medien zum Schweigen bringen"

Im Ausnahmezustand, der nach dem Putschversuch von Mitte Juli verhängt worden war, darf Präsident Recep Tayyip Erdogan per Dekret regieren. 169 Medien und Verlage wurden seitdem nach Angaben von HRW geschlossen, darunter die Zeitung "Özgür Gündem".

Sinclair-Webb kritisierte weiter: "2016 wird als Jahr in Erinnerung bleiben, in dem der Präsident der Türkei versuchte, alle kritischen und unabhängigen Medien im Land zum Schweigen zu bringen."