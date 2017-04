Bei den Türken in Deutschland war das Ergebnis bei der Abstimmung über das Referendum klarer. Über 60 Prozent stimmten für ja. Was sagt ein solches Ergebnis über die Integration der Türken aus?

In manchen deutschen Städten wie Essen haben 76 Prozent der wahlberechtigten Türken für Erdogans Verfassungsänderung gestimmt. Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu bezieht Stellung.

Der oberste Wahlbeobachter der OSZE hat der türkischen Regierung vorgeworfen, bei der Klärung der Manipulationsvorwürfe beim Verfassungsreferendum nicht zu kooperieren. "Technisch" sei die Abstimmung "ordentlich" abgelaufen, aber es habe im Wahlkampf Rechtsverstöße gegeben.

"Von einer Kooperation kann leider keine Rede sein", sagte Michael Link, der bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte leitet, dem Redaktions-Netzwerk Deutschland. Die Verlängerung des Ausnahmezustands und die Äußerungen der Wahlkommission, die bereits jetzt die Manipulationsvorwürfe strikt zurückgewiesen hat, sprächen "eine eindeutige Sprache", sagte Link.

Er wies Anschuldigungen aus Ankara zurück, Vertreter seiner Behörde seien bei der Beobachtung der Abstimmung voreingenommen gewesen: "Die jetzt öffentlich vorgebrachten Zweifel an unserer Neutralität sind eindeutig politisch motiviert." Zu einer möglichen Änderung des Ergebnisses nach einer Überprüfung der Wahlzettel wollte sich Link nicht äußern. Er übte aber Kritik an der Wahlkommission: "Fest steht, dass die kurzfristige Entscheidung der Wahlkommission, falsch oder gar nicht gestempelte Wahlzettel als gültig zu werten, ein Verstoß gegen türkisches Recht darstellt."

Rein technisch sei das Referendum in der"ordentlich abgelaufen", befand Link. Im Vorfeld seien jedoch nationale und internationale Standards verletzt worden. "Im Wahlkampf gab es eine klare Benachteiligung des Nein-Lagers", sagte Link. "Ein weiteres ernsthaftes Problem waren und sind die Einschränkungen der Pressefreiheit." Link forderte die internationale Gemeinschaft auf, "dass man diese Missstände offen anspricht und die türkische Regierung eindringlich an ihre in der OSZE und anderen internationalen Organisationen eingegangenen demokratischen und menschenrechtlichen Verpflichtungen erinnert".

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel warnte nach dem knappen Ausgang des umstrittenen türkischen Verfassungsreferendums davor, dass gesellschaftliche Spannungen aus dernach Deutschland exportiert werden. "Wir wollen nicht, dass dieser Konflikt aus derin unsere Gesellschaft getragen wird", sagte Gabriel während seiner Nahost-Reise mit Blick auf die Millionen Menschen türkischer Abstammung in Deutschland. Er erwarte, dass die türkische Regierung nun auf ihre Kritiker und Gegner zugehe. "Das Land ist tief gespalten, niemand kann ein Interesse daran haben, diese Spaltung voranzutreiben", betonte der SPD-Politiker.

Bei dem Referendum über eine neue Verfassung, die dem Präsidenten deutlich mehr Macht verleiht, hatten sich die Befürworter mit einer knappen Mehrheit von 51,4 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Gabriel nannte die Beziehungen zurangespannt. Er bot der Regierung in Ankara aber erneut Gespräche über die weitere Zusammenarbeit an. "Unsere Hoffnung ist, dass wir nach diesem schwierigen Wahlkampf und nach den großen Auseinandersetzungen auch neue Gesprächskanäle zureröffnen können", sagte er in Kuwait. "Wir werden mit diesem Nachbarn klarkommen müssen", sagte Gabriel. Er betonte aber auch: "Es gibt Grenzen dessen, was Europa mitmachen kann." Für die Bundesregierung ist die Wiedereinführung der Todesstrafe eine rote Linie, bei deren Überschreitung aus ihrer Sicht die EU-Beitrittsverhandlungen mit derabgebrochen werden müssten.