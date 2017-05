Video Jubel und Frust am Bosporus

Bild Bundeswehr in Incirlik

Der türkische Präsident Erdogan hat das Referendum knapp für sich entschieden. Ein Teil der Wählerschaft jubelt, die andere Hälfte verharrt in Schockstarre. Die Kritik internationaler Wahlbeobachter am Referendum weist Erdogan zurück.

Die Außenminister der EU beraten in Malta über die Beitrittsperspektive der Türkei. Aufgrund des massiven Vorgehens der türkischen Regierung gegen Kritiker mehren sich die Forderungen nach einem Abbruch der Verhandlungen.

Neuer Rückschlag für die deutsch-türkischen Beziehungen: Bundestagsabgeordnete dürfen wieder einmal nicht zu den Bundeswehrsoldaten in Incirlik reisen. Die Führung in Ankara begründet dies unter anderem damit, dass Deutschland 80 türkischen Soldaten Asyl gewährte.

Das Auswärtige Amt nannte die Entscheidung "absolut inakzeptabel". Das Amt informierte die Obleute des Verteidigungsausschusses über das neue Besuchsverbot auf dem Luftwaffenstützpunkt. Die Bundesregierung erwägt nun nach Angaben aus dem Ausschuss den Abzug der deutschen Soldaten: "Die konkreten Vorbereitungen in Richtung einer Verlegung werden nun in Angriff genommen", sagte der Vorsitzende des Verteidigungs-Ausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD). "Wir lassen uns nicht erpressen."

260 deutsche Soldaten betroffen

Der Besuch der Obleute des Verteidigungsausschusses war für Dienstag geplant und bereits vor Wochen angekündigt worden. Die türkische Seite hatte sich lange Zeit gar nicht gerührt. Am Samstag wurde die Absage dem Auswärtigen Amt auf Arbeitsebene mitgeteilt. Als ein Grund soll die Gewährung von Asyl für türkische Offiziere in Deutschland angegeben worden sein. Hintergrund ist die Verhaftungswelle in der Türkei von Tausenden mutmaßlichen Verbündeten der Putschisten.

Die Abgeordneten wollten sich den Angaben zufolge über den aktuellen Stand des Einsatzes gegen die Dschihadistenmiliz IS informieren. Außerdem planten sie Gespräche mit deutschen Soldaten, um sich einen Eindruck von den Einsatzbedingungen zu machen. Daneben waren Treffen mit dem türkischen Kommandeur des Stützpunktes sowie mit Vertretern der US-Streitkräfte beabsichtigt.

Die Bundeswehr beteiligt sich von Incirlik aus mit "Tornado"-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug an den Luftangriffen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak. Auf der Luftwaffenbasis sind etwa 260 deutsche Soldaten stationiert.

Auch andere Parteien für Abzug

Auch CDU-Obmann Henning Otte erklärte: "Wir lassen uns von der Türkei nicht erpressen. Vor dem Hintergrund der fortgesetzten politischen Hindernisse, die mit der Stationierung in Incirlik verbunden sind, bitte ich die Verteidigungsministerin, mit höherer Dringlichkeit alternative Stationierungsorte in Betracht zu ziehen. Hier ist vorrangig Jordanien in Erwägung zu ziehen", sagte er. Er fügte aber hinzu, ein "gütliches Ergebnis wird weiter angestrebt". Die Türkei müsse sich nun entscheiden, ob sie weiterhin Teil der NATO-Wertegemeinschaft sein wolle "oder politische Isolierstation".

Die Linke forderte ebenfalls den Abzug aus Incirlik. Das wäre ein erster Schritt hin zu einer anderen Politik gegenüber der Türkei, sagte Obmann Alexander Neu. Bisher habe sich die Bundesregierung erpressbar gemacht. "Das würdelose Agieren der Bundesregierung ist der Preis für die geopolitisch geprägte deutsche Machtpolitik."

Nicht das erste Mal

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Türkei Bundestagsabgeordneten über Monate hinweg den Besuch bei den deutschen Soldaten in Incirlik verweigert. Im Oktober durften sie dann doch noch einreisen. Grund für die Verstimmung war damals, dass der Bundestag in einer Entschließung die im Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Verbrechen als Völkermord anerkannt hatte.

Später führte der Wahlkampf vor dem Referendum zur türkischen Verfassungsreform zu neuen Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis, die sich nun weiter verschärfen dürften.

Das Verteidigungsministerium hat bereits Alternativ-Standorte in Jordanien, Kuwait und auf Zypern geprüft. Die Entscheidung soll nach Angaben aus dem Ausschuss in den nächsten Wochen fallen. Jordanien wird als Standort favorisiert.