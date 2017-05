Leere Strände, weil die Touristen ausbleiben. Schlangen vor den Arbeitsämtern, weil die Wirtschaft schrumpft. Die Türkei hat im Moment so einige Probleme. Eine türkische Charmeoffensive in Richtung Deutschland soll helfen.

von Elmar Schön, Istanbul

Er will viel, doch was davon wird er bekommen? Präsident Erdogan hat Wünsche im Gepäck, wenn er zu Donald Trump nach Washington reist: Gülen-Auslieferung, Stopp der US-Waffenhilfe für syrische Kurden, Konjunkturspritzen. Ein Erfolg der Erdogan-Reise darf jedoch bezweifelt werden.

Elmar Schön, ZDF-Reporter in Istanbul

Er ist viel gereist in letzter Zeit. Indien, Russland, Kuwait, China; insgesamt vier Länder hat Recep Tayyip Erdogan besucht, seit dem 16. April, dem Tag seines größten Triumphes. Nun, da das Referendum gewonnen und die Macht im Innern stabilisiert ist, wendet sich der türkische Präsident wieder der Außenpolitik zu.

Es gilt, Scherben des Wahlkampfes zusammenzukehren und neue Allianzen zu schmieden. Solche, die ihn unabhängiger machen sollen vom wichtigsten Wirtschaftspartner Deutschland, dessen Politiker er als Faschisten beschimpft hatte. Von der EU, zu der die Türkei nach jetziger Lage nicht beitreten wird. Doch so erfolgreich der Machtmensch Erdogan die Türkei nach seinen Vorstellungen mit aller Härte umwandelt, so erfolglos ist er als Außenpolitiker.

Einfuhrverbot für türkische Gemüse besteht weiter

Erdogan braucht dringend ausländische Hilfe für die lahmende türkische Konjunktur. Außerdem hat er sich in den kriegerischen Konflikten in den Kurdengebieten und in Syrien heillos verzettelt - eine Lösung dort ist nicht in Sicht.

Sein Versuch, im Osten neue Wirtschaftsabkommen zu schmieden, scheiterte bisher. Mit dem russischen Präsidenten zeigte sich Erdogan vor Kameras zwar demonstrativ kumpelhaft, doch in der sogenannten "Tomatenfrage“ blieb Putin hart. Russland hatte nach dem Abschuss seines Kampfjets durch die Türkei vor zwei Jahren ein Einfuhrverbot für türkisches Gemüse verhängt. Auch in Indien und Kuwait blieb man vage in Sachen Konjunkturhilfe. Die Chinesen haben zwar die Milliardeninvestition "Neue Seidenstraße" angekündigt, doch bis die neue Handelstrasse die Türkei erreicht hat, dürften noch Jahrzehnte vergehen.

Null Chance auf Stopp der US-Waffenlieferung

Nun also die nächste Reise, nun also zu Donald Trump in die USA. Eigentlich müssten sich die beiden Präsidenten bestens verstehen. Nach bisherigen Telefonaten lobten sich die beiden Populisten gegenseitig. Trump hatte als einziger westlicher Staatschef Erdogan sogar zu dessen Erfolg im Verfassungsreferendum gratuliert. Nach schwierigen Jahren mit Barack Obama, der in sehr klaren Worten Erdogans Repressalien gegen Presse und Opposition anprangerte, hoffte der türkische Präsident auf einen Neuanfang.

Doch dann bombardierte die türkische Armee vor zwei Wochen Stellungen der Kurdenmiliz YPG in Syrien. Die YPG sind die engsten Verbündeten der USA im Kampf gegen den sogenannten "Islamischen Staat". Die Antwort der USA kam prompt. Zum Entsetzen Erdogans werden die Amerikaner - immerhin NATO-Partner - den Erzfeind der Türkei mit schwerem Kriegsgerät beliefern. Die Türken müssen nun fürchten, dass diese Waffen an die PKK weitergegeben werden, die damit auf türkischem Gebiet kämpfen könnten. Natürlich wird Erdogan versuchen, Trump von den Waffenlieferungen abzubringen, doch die Chancen dafür stehen bei null.

USA zweitwichtigster Handelspartner der Türkei

Auch mit seinem zweiten großen Anliegen dürfte Erdogan keinen Erfolg haben. In Pennsylvania lebt jener Mann, dessen Anhänger zu Tausenden in türkischen Gefängnissen einsitzen und auf dessen Auslieferung die Türkei seit Monaten pocht: Fethullah Gülen, jener Islamprediger, den die türkische Regierung beschuldigt, Drahtzieher des gescheiterten Putsches vom vergangenen Juli zu sein. Um eine Auslieferung Gülens zu ermöglichen, hatte Erdogan extra seinen Justizminister in die USA geschickt, doch der dortigen Justiz erscheinen die vorgelegten "Beweise" für eine Putschbeteiligung Gülens als zu dürftig. Immerhin sind die USA noch zweitwichtigster Handelspartner der Türkei. Doch auch hier dürfte Erdogan wenig bewegen. Schließlich sucht Trump Investoren und Exportpartner für seine "America First"-Agenda.

Am Ende also kann es gut sein, dass Recep Tayyip Erdogan auch von dieser, seiner fünften Auslandsreise - seit dem Referendum - mit leeren Händen heimkommt.