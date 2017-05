Asyl in Deutschland

Rund 40 ehemalige türkische NATO-Soldaten, fast alle ranghohe Offiziere, ersuchen nach dem Putschversuch in der Türkei in Deutschland Asyl. Die Türkei drängt die Bundesregierung, die Asylanträge abzulehnen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss entscheiden.

von Bobby Cherian

"Wir waren unser Leben lang Patrioten und sind es immer noch", sagen Eser und Abidin. Doch in die Türkei zurückkehren? Das schließen die beiden Soldaten aus. Weil sie in der Türkei als Vaterlandsverräter bezeichnet werden, haben sie Asyl beantragt - in Deutschland, um hier neu anzufangen.

Für Eser und Abidin, die eigentlich anders heißen, eine belastende Situation. Zwar sind die beiden ehemaligen Angehörigen der türkischen Streitkräfte bereit, mit dem ZDF zu sprechen. Ihre Identität aber soll geheim bleiben. Dafür haben sie gute Gründe. Eser und Abidin waren beide auf Militärstützpunkten in Deutschland tätig. Auch am 15. Juli, als in ihrer Heimat Teile des Militärs gegen Präsident Erdogan putschten.

Generalverdacht wegen westlicher Ausrichtung

"Mit dem Putsch haben wir nichts zu tun. Wir verurteilen, was damals passiert ist. Die Verantwortlichen müssen bestraft werden", sagen die ehemaligen Soldaten. Trotzdem wurden sie, wie viele ihrer Kollegen, im vergangenen Jahr kurzfristig aufgefordert, innerhalb weniger Tage in die Türkei zurückzukehren. Ein ungewöhnlicher Vorgang. Normalerweise werde den Militärangehörigen ein Zeitraum von mehreren Wochen gewährt, so Abidin.

Warum auch sie zurückkehren sollten, darüber können sie nur spekulieren. Beide orientieren sich an den Grundsätzen von Staatsgründer Atatürk, der die Trennung von Staat und Religion zum Grundpfeiler der Türkei erklärte. Sie möchten, dass die Türkei ein fester Partner der NATO bleibt - und ein Teil von Europa. Anscheinend reichte das aus, um sie unter Generalverdacht zu stellen.

Einige ihrer Kollegen folgten der Order, umgehend in die Türkei zurückzukehren. Manche seien direkt nach der Landung am Flughafen vor den Augen ihrer Familie festgenommen und ins Gefängnis gebracht worden, sagt Abidin. Deshalb hätten er und auch Eser die Rückreise hinausgezögert.

Vermögen in der Türkei eingefroren

"Wenn es keine Rechtstaatlichkeit gibt, wenn alle Richter und Staatsanwälte im Interesse Erdogans handeln: Wie soll man dann zurückkehren und sich selbst verteidigen?", fragt Abidin. Sie blieben dem Dienst fern, bis sie aus dem Militärdienst entlassen wurden, berichten sie. Die Forderung, in die Türkei zurückzureisen, bestand weiter.

Eser und Abidin blieben in Deutschland, beantragten Asyl. Eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über ihren Antrag liegt beiden aber noch nicht vor. Selbst wenn die Anträge positiv beschieden werden: All ihre Probleme wären damit nicht gelöst. Ihr gutes und geregeltes Einkommen ist weg, ebenso die Pensionsansprüche. Ihre Vermögen in der Türkei wurden eingefroren. Eser und Abidin haben sich mit dem Gedanken arrangiert, in Deutschland noch einmal ganz von vorne anzufangen - wenn Deutschland sie lässt.

Am Montag bestätigte das Bundesinnenministerium, dass mehrere türkische Soldaten und ihre Familien Asyl in Deutschland erhalten haben. Eine weiterführende Stellungnahme zu dieser Entscheidung gab es bisher jedoch nicht - weder aus Berlin noch aus Ankara. Sollte Deutschland die Asylanträge türkischer Soldaten annehmen, werde dies sehr ernste Folgen mit sich bringen, sagte im Januar der türkische Verteidigungsminister Fikri Isik. Soviel scheint sicher: Das ohnehin belastete Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wird sich durch diesen Vorgang nicht entspannen.

Angst vor Lynchjustiz

Natürlich sorgen sich Eser und Abidin um die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei, um den Stand der Türkei in Europa generell. Auch fragen sie sich, wie es mit der Türkei weitergeht. "Nach dem Referendum im April ist das Land gespalten", sagt Eser. Es herrsche eine Atmosphäre der Angst in der Türkei.

Noch mehr Gedanken machen sie sich aber um ihre eigene Sicherheit. Nachdem der regierungsnahe Sender aHaber im November 2016 türkische NATO-Soldaten pauschal zu "Terroristen" erklärte, sind die beiden Ex-Militärs vorsichtig geworden. Es brauche nur einen radikalen Erdogan-Anhänger in Deutschland, der sich von solchen Aussagen zur Selbstjustiz anstacheln lasse.

Anfangs wollten Eser und Abidin nicht mit den Medien in Kontakt treten. Jetzt haben sie es sich anders überlegt. Es sei ihre Aufgabe, für diejenigen zu sprechen, die im Gefängnis sitzen und keine Stimme haben. Gewollt haben sie diese Aufgabe nicht.