Video Abgasskandal: VW in roten Zahlen

Wegen des Diesel-Skandals im vergangenen Jahr ist VW tief in die roten Zahlen gerutscht. Konzern-Chef Matthias Müller sprach auf der Bilanz-Pressekonferenz von einer sehr herausfordernden Situation.

Volkswagen steht vor den wohl wichtigsten Wochen der Konzerngeschichte. Noch in diesem Monat entscheidet sich die Zukunft des Autobauers. Dann bekommt VW die ersten Rechnungen präsentiert – für die Verschmutzung der Umwelt, für den Betrug an Millionen Autofahrern.

Derzeit läuft eine Rückruf- und Umrüstaktion für die von der Abgasaffäre betroffenen rund 2,4 Millionen Volkswagen-Modelle in Deutschland.

Verwirrung um die Nachrüstung von VW-Dieselfahrzeugen mit Schummel-Software: Erst kündigt der TÜV Nord an, allen VW-Fahrern, die es nicht rechtzeitig zur Umrüstung schaffen, die TÜV-Plakette zu verweigern. Jetzt rudert ein Sprecher zurück: Der TÜV Nord wolle die Plakette nun doch ausgeben.

Besitzer von noch nicht nachgerüsteten VW-Dieselmodellen müssen wegen des Abgasskandals nach derzeitigem Stand keine Probleme bei Hauptuntersuchungen des TÜV Nord befürchten. Das erklärte ein Sprecher der Prüforganisation am Freitag in Hannover in Reaktion auf einen Medienbericht vom selben Tag. "Der Gesetzgeber hat bislang keine Regelung zum Umgang mit nicht umgerüsteten Fahrzeugen beschlossen. Insofern erteilt TÜV Nord - wie alle anderen Prüforganisationen auch - die Plakette weiter, bis der Gesetzgeber über das weitere Verfahren entschieden hat", teilte der Sprecher mit. Basis solcher Entscheidungen sei "allein eine gesetzliche Regelung".

2,4 Millionen Volkswagen zurückgerufen

Ein Sprecher des TÜV Nord war zuvor in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit der Aussage zitiert worden, es werde ab Mitte 2017 keine TÜV-Plaketten für noch nicht umgerüstete VW-Diesel geben. Dies werde ab dann als erheblicher Mangel im Rahmen der HU bewertet. Mitte 2017 werden aber noch nicht alle betroffenen Diesel-Autos für das Softwareupdate und den Einbau eines Plastikgitters in der Werkstatt gewesen sein.

VW verweist auf 18-monatige Frist

VW muss die zur Manipulation von Abgaswerten bei Testläufen installierte Software wieder entfernen und dafür sorgen, dass die Fahrzeuge allen Vorschriften genügen. Größtenteils reicht dafür laut Konzern ein Update der Motorsteuerungsprogramme in den Fahrzeugen.

Das Bundesverkehrsministerium äußerte sich der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge zunächst nicht zu der Frage, ob die Plakette bedroht sei. Das Ministerium habe aber erklärt: "Fahrzeuge, die nicht umgerüstet werden, können außer Betrieb gesetzt werden." Der Autokonzern VW verweist auf eine 18-monatige Frist, innerhalb derer Fahrzeughalter ihr Auto in die Werkstatt bringen dürften.