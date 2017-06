Air Berlin Ratlos in der Berliner Luft

Reinhard Schlieker

Bei Air Berlin ist guter Rat so teuer wie anderswo. Nur dass man in Berlin-Tegel kein Geld hat. Die Tumulte um die Zukunft des angeschlagenen Flugunternehmens und dem arabischen Großaktionär Etihad wachsen. Bei der Lufthansa könnte man landen – aber nicht mit einem Schuldenpaket.

Wenn ein Flieger in der Luft hängt, kann es sich um eine ganz normale Warteschleife handeln – wenn es aber um Geld geht dabei, ist das die Vorstufe zum Absturz. Air Berlin blickt auf eine bewegte Geschichte zurück und hat wahrlich Tiefen ausgelotet – aber immer waren querköpfige Manager am Ende die Retter aus dem Schlamassel, das sie selbst angerichtet hatten.

Die Chefs waren immer schon Krisenmanager

Inzwischen allerdings regiert Ex-Lufthanseat Thomas Winkelmann, der im Februar den ebenfalls bei der Lufthansa sozialisierten Stefan Pichler abgelöst hatte. Der wiederum hatte zwischenzeitlich Erfolge bei der exotischen Airline Fiji errungen. Die war aber offenbar nicht exotisch genug, um auch bei Air Berlin das Ruder herumzureißen. Winkelmann wiederum ist studierter Althistoriker, beherrscht Latein und sicher Fliegerlatein, was ihm den Blick über lange Zeiträume ermöglichen sollte und die Erkenntnis, dass Reiche kommen und vergehen. Die Luftfahrtgeschichte ist bekanntlich seit Ikarus und Dädalus reich an Ups und Downs, da bildet Air Berlin in ihrer kurzen Lebensspanne keine Ausnahme.

Verwickelte Verhältnisse zu Lande und in der Luft

Auslöser des aktuellen Durcheinanders ist der plötzliche Gesprächsabbruch von Großaktionär Etihad Airways mit dem Reisekonzern TUI. Etihad war noch Ende 2016 fest entschlossen, die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki mit dem Urlaubsflieger Tuifly zusammenzubringen. Air Berlin wiederum hatte den Charterflieger Niki, ehedem Kind des Rennfahrers Niki Lauda, in mehreren Schritten gekauft und kürzlich die Hälfte an ihren Anteilseigner Etihad abgegeben, um finanziell etwas weniger klamm dazustehen.

ZDF-Finanzexperte Reinhard Schlieker

Nach dem Gesprächsabbruch durch Etihad wird Tuifly wohl seinen Weg machen – ob das für Air Berlin gilt, ist erst einmal Denkstoff für ratlose Strategen. Einstweilen business as usual, was nicht nur beruhigend ist. In einer Pressemitteilung hieß es gerade unnachahmlich: "Niki…fliegt weiter verlässlich zu den Warmwasserdestinationen..." – man hofft dann doch, dass da niemand zu heiß gebadet hat.

Etihad selbst hat mit seinen europäischen Beteiligungen jüngst schon bei Alitalia merkwürdige Dinge erlebt – in Abu Dhabi dürfte man sich fragen, was da in Europa eigentlich los ist. Der Mann an der Spitze, James Hogan, ist Australier und von daher auch nicht auskunftsfähig, wird außerdem Ende Juni vor die Tür gesetzt. Hogan dürfte das verwickelte Geschehen inzwischen ziemlich egal sein.

Hinterm Horizont geht’s (vielleicht) weiter

Hierzulande hält sich schon seit längerem die Lufthansa bereit, Air Berlin unter ihre Schwingen zu nehmen – nicht aber deren Schulden, wenn’s geht. Die soll 29-Prozent-Eigner Etihad seinem Schützling bitte zuvor ausgleichen. Schließlich hat die Golf-Airline schon früher zugesichert, bis Ende 2018 für alles geradezustehen, und vor diesem Hintergrund wäre eine förmliche Pleite von Air Berlin wohl das teuerste Szenario. Billig wird also rein gar nichts bei dieser Geschichte.

Die Berliner weisen momentan ein negatives Eigenkapital von über 100 Prozent auf, was in Zahlen bedeutet: In den letzten sieben Jahren schaffte man sich unter Verbrennung von knapp zwei Milliarden Euro in eine Region, aus der es normalerweise keine Errettung mehr gibt. Das wäre der Tatbestand der Insolvenzverschleppung, gäbe es eben nicht die Etihad-Zusicherung. Nichtsdestotrotz wäre ein staatlicher Bürge willkommen – wie das rechtlich und politisch gehen soll, ist eher nebulös. Die Konkurrenten dürften geradewegs in die Luft gehen, und das wäre noch das Geringfügigste.

Es lockt die Lufthansa

Die Frage ist nun noch, ob Lufthansa rechtzeitig zugreift und kartellrechtlich einen Freiflugschein bekommt, ehe der Ruf völlig ruiniert ist, denn der ist nur mit noch mehr Geld wieder aufzupolieren. Derzeit ist Air Berlin bekannt für Flugausfälle, schleppenden bis nicht vorhandenen Service, merkwürdige Zustände am Boden in Tegel sowie nun auch empörte Gewerkschaften, die wissen wollen, wo es lang geht.

Das Verhältnis zu den eigenen Arbeitnehmern ist traditionell nicht von Zuneigung geprägt, wie man hört – nun wäre die Zeit etwas knapp, das zu ändern. Und das Fazit? Die Berliner haben seit 1978 alle Pirouetten und Loopings vollführt, die im Flugwesen denkbar sind. Mancher dürfte sich schon mal gewünscht haben, Air Berlin wäre nur eine Übungsfirma.