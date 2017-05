Emmanuel Macron oder Marine Le Pen? Am Sonntag entscheiden die Franzosen, wer ihr nächster Präsident wird. Viele Wähler sind noch unentschlossen - vor allem um sie werben die beiden Kontrahenten heute Abend im TV-Duell. Macron kündigt an, sachlich zu bleiben. Le Pen will ihre Ideen verteidigen.

Vier Tage vor der entscheidenden Runde in der französischen Präsidentenwahl liefern sich die beiden verbliebenen Kandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen am Mittwochabend ein letztes TV-Duell. Der parteilose Linksliberale und die Kandidatin des rechtsextremen Front National ringen um die unentschlossenen Wähler und um diejenigen, die in der ersten Runde am 23. April gar nicht erst zur Abstimmung gegangen sind.

Macron liegt in Umfragen vorn

Der zweieinhalb Stunden dauernde Schlagabtausch - live und um 21 Uhr zur besten Sendezeit - ist für viele Franzosen ein Muss. Wer sich hier gut verkauft, kann die entscheidenden Stimmen holen. Der jüngsten Umfrage von Cevipof/Ipsos/Sopra Steria zufolge kommt Macron auf 59 Prozent der Stimmen, Le Pen auf 41 Prozent. Auch andere Erhebungen sehen den Ex-Wirtschaftsminister als Sieger. In der ersten Runde hatte er 24 Prozent geholt, knapp drei Punkte mehr als Le Pen.

Auf diesen Werten kann sich Macron aber nicht ausruhen. Zwar haben der unterlegene konservative Kandidat François Fillon und der ebenfalls ausgeschiedene Sozialist Benoîtihre Anhänger aufgerufen, für Macron zu stimmen. Er kann einer Umfrage zufolge auch auf die Stimmen von einem Drittel der Anhänger des radikalen Linken Jean-Luczählen, der in der ersten Runde wie Fillon knapp 20 Prozent holte. Doch zwei Drittel der-Anhänger wollen ungültig oder gar nicht wählen. Auch im Fillon-Lager sind viele Wähler unentschlossen, wem sie ihre Stimme geben.

Wahl entscheidet übers Verhältnis zur EU

Rund 47 Millionen Bürger sind zur Wahl aufgerufen, in der ersten Runde lag die Beteiligung bei rund 80 Prozent. Angesichts dieser Unsicherheiten sind die Finanzmärkte weiter sehr nervös. Für den Fall einer Niederlage Macrons fürchten viele Anleger den Anfang vom Ende der Euro-Zone - im Falle seines Sieges dagegen eine Bestätigung der Währungsunion und des gerade beginnenden konjunkturellen Aufschwungs.

Die Franzosen müssen sich nun entscheiden zwischen einem pro-europäischen früheren Investmentbanker, der staatliche Regulierung für Unternehmen beschneiden und zugleich Arbeitnehmerrechte schützen will, und einer EU-skeptischen Rechtsextremen, die raus aus der Euro-Zone und strikte Begrenzungen für Einwanderer will.

Macron will auf Schimpfworte verzichten

Der 39-jährige Macron nennt Le Pens Politik eine Gefahr für Frankreich. Er wolle in der TV-Debatte sachlich bleiben, kündigte Macron an. "Ich werde keine Schimpfworte gebrauchen. Ich werde keine Klischees oder Beleidigungen benutzen." Stattdessen wolle er zeigen, dass Le Pens Pläne die falschen Lösungen seien.

Le Pen sagte, sie wolle ihre Ideen verteidigen. Macrons Programm nannte sie "sehr vage". "In Wirklichkeit ist es schlicht die Fortsetzung von François Hollandes Regierung." Der scheidende Sozialist ist bei den Franzosen so unbeliebt wie kein Präsident vor ihm. Le Pen hält sich für besser geeignet, die Interessen Frankreichs in einer "neuen Welt" zu verteidigen, die von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin bestimmt werde und in der sich die britische Premierministerin Theresa May und der indische Regierungschef Narendra Modi bewegten. "All diese Länder kehren der Ideologie des Freihandels, des Wettbewerbs und der Untergrabung des sozialen Schutzes mehr oder weniger den Rücken", sagte die 48-Jährige. Daher sehe sie sich mit ihnen viel eher auf einer Linie als mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

15 Jahre hat es gedauert, bis Le Pen es zum ersten Mal in die Stichwahl geschafft hat. 2002 war das völlig überraschend ihrem Vater Jean-Marie Le Pen gelungen, der gegen Jacques Chirac antrat. Der Konservative lehnte ein TV-Duell mit Jean-Marie Le Pen ab. Es sei unmöglich, eine Debatte "gegen Intoleranz und Hass" zu führen, argumentierte Chirac damals - und gewann die Wahl.