Die Bilder machen fassungslos: Eine Überwachungskamera im Berliner Untergrund zeichnet auf, wie vier junge Männer eine Frau in Richtung U-Bahnhof verfolgen. Auf dem Treppenabsatz tritt einer ihr in den Rücken. Sie stürzt kopfüber die Treppe runter.

Nach dem Feuer-Angriff auf einen schlafenden Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof haben sich die Tatverdächtigen bei der Polizei gemeldet. Sechs stellten sich freiwillig, einer wurde festgenommen. Die sieben jungen Männer werden nun vernommen.

Berliner

Berliner

Die Feuerattacke auf einen Obdachlosen in derU-Bahn ist offenbar aufgeklärt. Nach Angaben der Polizei befanden sich alle sieben tatverdächtigen Jugendlichen und jungen Männer am Dienstagmorgen in Polizeigewahrsam. Der stellvertretende Leiter der Pressestelle derPolizei, Thomas Neuendorf, sagte dem RBB-Hörfunksender radioeins, sechs von ihnen hätten sich selbst gemeldet. Ein Siebenter sei festgenommen worden.

Männer werden vernommen

Nach den mutmaßlichen Tätern des Angriffs war seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag öffentlich mit Bildern aus Überwachungskameras gefahndet worden. Neuendorf machte die sehr gute Qualität der Bilder für den schnellen Ermittlungserfolg verantwortlich. Nach seinen Worten sind die sieben Tatverdächtigen zwischen 15 und 21 Jahre alt.

Der Haupttäter sei ein 21-jähriger Mann. Der Polizeisprecher sagte weiter, der erste Tatverdächtige habe sich bereits am Montagabend um 19.40 Uhr auf einer Polizeiwache gemeldet, die anderen kurze Zeit später. Alle würden nun von der Mordkommission vernommen.

Ein betrunkener Obdachloser war in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag in der U-Bahnstation Schönleinstraße nur knapp einem Brandanschlag entgangen. Die Täter hatten Kleidungsstücke von ihm angezündet. Nur dem sofortigen Eingreifen mehrerer Zeugen war es zu verdanken, dass das 37-jährige Opfer nicht verletzt wurde. Die sieben mutmaßlichen Täter waren nach der Tat in eine U-Bahn geflüchtet und davongefahren. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.