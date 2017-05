Nach dem so gut wie besiegelten Scheitern in der EM-Qualifikation hat Polens Handball-Nationaltrainer Talant Duschebajew seinen Rücktritt angekündigt. "Ich übernehme die Verantwortung, es ist meine Schuld. Ich gehe", erklärte der frühere Weltklassespieler nach dem 27:27 gegen Weißrussland. Polens Verbandspräsident verkündete dagegen, die endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen. Der Olympia-Vierte hat keine Chance mehr auf einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe 2 und nur noch theoretische Aussichten, sich als bester Dritter für die Endrunde 2018 in Kroatien zu qualifizieren.