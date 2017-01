Der zweimalige Weltmeister Spanien ist mit einem deutlichen Sieg in die HandballWM in Frankreich gestartet. Der Champion von 2005 und 2013 setzte sich in Metz nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegen Island 27:21 (10:12) durch. Der WMDritte Polen unterlag dagegen in Nantes dem EM-Vierten Norwegen 20:22 (10:12). Auftaktsiege gelangen zudem Slowenien (42:25 gegen Angola) und Mazedonien (34:30 gegen Tunesien) in der Gruppe B sowie Russland (39:29 gegen Japan) in der Gruppe A.