Seit zwei Wochen verschärft sich die Lage in der Ukraine. Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den prorussischen Separatisten eskalieren – und das, obwohl in dem Gebiet eigentlich Waffenruhe herrschen soll.

Seit mehr als drei Jahren währt der Krieg im Osten der Ukraine. Tausende Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Deutschland versucht, wenigstens in Trippelschritten einem Frieden näherzukommen. Kanzlerin Merkel empfängt heute Präsident Poroschenko im Schloss Meseberg.

Vor drei Jahren trug der Schokoladenfabrikant Petro Poroschenko alle Hoffnungen der Ukraine. Am 25. Mai 2014 vertrauten ihm die Ukrainer mit 54 Prozent die Führung ihres Landes an, das tief in der Krise steckte. Heute empfängt Kanzlerin Angela Merkel auf Schloss Meseberg einen Kiewer Präsidenten mit sehr gemischter Bilanz: Einigen Erfolgen für die Ex-Sowjetrepublik stehen viele verpasste Reformchancen entgegen.

Lage im Donbass verfahren

Der Krieg im Osten lastet weiter auf der Ukraine: Die Regierungsarmee kämpft gegen prorussische Separatisten, hinter denen sich Moskaus Militärmacht verbirgt. Etwa 10.000 Menschen wurden nach Angaben der Vereinten Nationen seit Frühjahr 2014 getötet. Den Frieden, den Poroschenko seinen Landsleuten im Wahlkampf versprochen hatte, brachte er nicht.

Der Krieg im Kohlerevier Donbass steht auch an erster Stelle bei dem Gespräch mit Merkel. Auf keinen internationalen Konflikt verwandten die Kanzlerin und die Bundesregierung als Vermittler so viel Energie wie auf den in der Ukraine. Merkel sprach oft mit Poroschenko, mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Frankreichs ehemaliger Staatschef Francois Hollande war als zweiter Vermittler mit von der Partie.

Doch die Lage ist so verfahren, dass von Merkels samstäglichem Mittagessen mit dem Gast aus Kiew kaum Fortschritt zu erwarten ist. Zwar gibt es zwei Friedensvereinbarungen, unterzeichnet 2014 und 2015 in Minsk in Weißrussland. Ein Geburtsfehler dieser Abkommen ist, dass Russland darin als Vermittler, nicht als Konfliktpartei auftritt. Moskau bleibt bei der Behauptung, in der Ostukraine nicht militärisch beteiligt zu sein, auch wenn Nachschub an Rüstung, Munition und Bewaffneten nur über die Grenze aus Russland kommen kann.

Zeichen stehen auf Abspaltung

Die Ukraine wiederum sollte dem Osten Autonomie gewähren und dort Wahlen abhalten lassen. Kiew erklärt, das dies erst infrage komme, wenn der geltende Waffenstillstand auch eingehalten wird. Dahinter verbirgt sich aber grundsätzlicher Widerstand: Die Ukraine fürchtet, dass Moskau über die Gebiete im Osten den Kurs des gesamten Landes bestimmen will. Derzeit sieht es so aus, als ob Kiew eher ein Weiterköcheln der Kämpfe mit mehreren Toten jede Woche in Kauf nimmt. Die Zeichen für eine Abspaltung des Donbass haben sich verstärkt.

Einen symbolisch wichtigen Erfolg konnte Poroschenko Mitte Mai verkünden: Die Ukrainer dürfen künftig visafrei in die EU reisen. Für die Annäherung an Europa hatten die Demonstranten im Winter 2013/14 auf dem Maidan in Kiew ausgeharrt. Doch auf bunte Proteste folgte Gewalt, der damalige Präsident Viktor Janukowitsch floh, Russland griff nach der Halbinsel Krim und schürte Gewalt im Osten. Die Visafreiheit bedeute endgültig die Scheidung von Russland, sagte Poroschenko.

Korruption weit verbreitet

Zu seinen Verdiensten gehört, dass aus der derangierten ukrainischen Armee überhaupt wieder eine Truppe wurde, die den Gegner in Schach halten kann. Wirtschaftlich geht es der Ukraine schlecht, sie hängt von Geld aus dem Ausland ab. Aber immerhin konnten Poroschenko und seine Mannschaft diese Finanzhilfen organisieren, die Lage hat sich etwas stabilisiert. Bei Polizei und in Verwaltung begannen unter dem Druck einer aktiven Zivilgesellschaft Reformen.

Kritiker halten dem Präsidenten aber vor, dass die Reformen nicht weit genug gegangen seien. Bei der Säuberung des Justizapparates hatte Poroschenko gebremst. Nach wie vor wird ukrainische Politik durch Absprachen einflussreicher Großunternehmer bestimmt - mit Poroschenko als dem mächtigen Ober-Oligarchen. Korruption ist weit verbreitet.

Umstritten ist der jüngste Erlass von Poroschenkos Sicherheitsrat. Er blockierte das auch in der Ukraine populäre russische soziale Netzwerk VKontakte, russische Internetfirmen und Medien müssen den Markt verlassen. Poroschenko begründete das mit Sicherheitsbedenken. Doch Kritiker sehen einen Angriff auf die Meinungsfreiheit. Und auf genau die war die Ukraine immer stolz - und hatte sich damit auch gegenüber Russland abgegrenzt.