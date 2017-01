Von 2001 bis 2006 spekuliert Uli Hoeneß im großen Stil an der Börse mittels eines geheimen Kontos in der Schweiz. Der damalige Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus soll ihn mit Millionen unterstützt haben. Im Januar 2013 zeigt sich Hoeneß dann beim Finanzamt selbst an. Die Staatsanwaltschaft München leitet daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein. Am 20. März 2013 bekommt Hoeneß in seinem Haus am Tegernsee Besuch von den Ermittlern. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Gegen die Zahlung einer hohen Kaution wird dieser aber außer Vollzug gesetzt.

Einen Monat später macht der "Focus" den Fall öffentlich und berichtet unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft und Hoeneß selbst. Hoeneß schließt am Tag darauf einen Rücktritt als Präsident des FC Bayern München aus. Die Kritik an ihm nimmt zu. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) rückt von ihm ab, zeigt sich "enttäuscht". Kurz darauf berichtet auch die "Süddeutsche Zeitung" über den Haftbefehl und die Kaution in Höhe von fünf Millionen Euro.

In einem "Zeit"-Interview vom 1. Mai zeigt Hoeneß Reue und gibt Einblick in sein Seelenleben. Verbindungen seines Schweizer Kontos zum Rekordmeister schließt der Bayern-Präsident darin aus. Anfang Mai bleibt Hoeneß nach einem 8:0-Votum der Mitglieder Vorsitzender des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG. Selbst im Moment des großen Triumphes des FC Bayern steht Hoeneß unter dem Eindruck der Steueraffäre. Fast schüchtern greift er am 25. Mai im Londoner Wembleystadion nach dem 2:1 im Finale gegen Borussia Dortmund nach dem Champions-League-Pokal.