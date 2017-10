Mit einer großen Militärparade in Madrid, an der auch König Felipe VI. teilnimmt, feiert Spanien heute seinen Nationalfeiertag. Überschattet werden die Feierlichkeiten in diesem Jahr allerdings vom der Krise in Katalonien. Madrid will eine Abspaltung Kataloniens von Spanien mit allen Mitteln verhindern, die katalanische Regionalregierung plant unterdessen die weiteren Schritte zur Unabhängigkeit.

Kataloniens Regierungschef Puigdemont hat ausweichend auf die mit einem Ultimatum verbundene Frage aus Madrid geantwortet, ob er die Unabhängigkeit seiner Region erklärt hat oder nicht. In einem Brief an den spanischen Ministerpräsidenten Rajoy ruft er Madrid zum Dialog auf.

Puigdemont

Puigdemont

Puigdemont

Der katalanische Regierungschef Carlesgibt dem spanischen Ministerpräsidenten Manuel Rajoy keine klare Antwort, ob er die Unabhängigkeit der Region ausgerufen hat. In einem von katalanischen Medien veröffentlichten Brief an Rajoy fordertstattdessen ein schnellstmögliches Treffen der beiden Regierungschefs, um in den nächsten zwei Monaten einen Dialog zu beginnen. "Unser Angebot zum Dialog ist ernsthaft - trotz allem, was passiert ist", schreibt

Puigdemont

Rajoy hatte ihm ein Ultimatum bis Montag 10 Uhr gestellt um klarzustellen, ob er am vergangenen Dienstag die Unabhängigkeit der wohlhabenden Region aufgerufen hat oder nicht. Am Samstag hatte die Zentralregierung noch gewarnt, sollte die Antwort unklar ausfallen, dann werde dies als Proklamation der Unabhängigkeit aufgefasst. Sollte die Regionalregierung die Loslösung von Spanien proklamieren, gibt es eine nochmalige Frist bis Donnerstag, um die Loslösung von Spanien zu widerrufen. Falls die Regionalregierung auf die Unabhängigkeit besteht, will Rajoyund sein Kabinett entmachten.