Dieses Bild ist nicht in Israel entstanden, sondern im New Yorker Stadtviertel Williamsburg. Hier ist das Zentrum der chassidischen Juden. Hier hört und liest man viel auf Jiddisch.

Amerikaner verstehen etwas von Pathos. "God bless America" gilt als zweite, inoffizielle Nationalhymne, die gerne zu offiziellen Anlässen gespielt wird. Die ultraorthodoxe Jüdin Ruchie Freier wählte für ihre Amtseinführung als Richterin eine andere Version - auf Jiddisch.

Wer kennt sie nicht, die jüdischen Momente in der amerikanischen Sitcom "The Nanny" - wenn das Kindermädchen Fran Fine Witze über ihre jüdische Verwandtschaft im New Yorker Stadtteil Queens macht und mit jiddischen Wörtern um sich wirft - etwa "my tuches" statt "my ass" sagt? Oder Woody-Allen-Filme, die sich mal offen, mal verborgen-kryptisch mit dem orthodoxen Judentum im New Yorker Szene-Viertel Williamsburg auseinandersetzen?

Chassidische Jüdin wird Richterin

Nun sorgt eine ultraorthodoxe Jüdin in den USA für Schlagzeilen, auch in den sozialen Medien bekommt sie viel Beachtung: Zum ersten Mal bekleidet eine chassidische Jüdin ein öffentliches Amt in den USA. Auf Ruchie Freiers Amtseinführung als Richterin im New Yorker Stadtteil Brooklyn wurde das pathetische Lied "God bless America" vorgetragen - allerdings auf Jiddisch. Der Chassidismus war einst eine religiöse Strömung in Osteuropa mit einer besonders mystischen Ausrichtung, die die jüdischen Gesetze sehr ernst nimmt.

Das bedeutet nicht nur koscheres Essen, sondern auch koscheres Aussehen - für Frauen keine Hosen, sondern Röcke tragen und kein echtes Haar zeigen. Stattdessen setzen sie eine Perücke auf. Für die Männer gilt Bartwuchs und Schläfenlocken. Mittlerweile ist das Zentrum des Chassidismus nicht mehr in Osteuropa, sondern auch in Brooklyn zu finden. Als chassidische Jüdin ist auch Ruchie Freiers Muttersprache Jiddisch.

Von daher verwundert nicht, dass statt "God Bless America" bei ihrer Amtseinführung ein "God bentsh Amerike" erklang. Wobei Ruchie Freier das Wort "God" niemals in den Mund nehmen würde - aus religiöser Ehrfurcht. Auch würde sie "God" niemals ausschreiben, sondern mit einem Apostroph ("G’d") chiffrieren. Das ist nicht weiter ungewöhnlich - auch viele amerikanische Christen sagen "Oh my Gosh" statt "Oh my God" - sei es aus Respekt vor der Religion oder anderen Gründen.

Jiddisch im Alltag: Schleppen und Schmieren

So erfolgreich "God bentsh Amerike" im Internet auch ist, so wenig ist davon Ayala Fader überrascht. Die Professorin der New Yorker Fordham-Universität forscht zu ultraorthodoxen Frauen. "Ich finde es super, dass eine chassidische Frau zur Richterin gewählt wurde und Licht auf die Lokalpolitik wirft. Für mich als Forscherin, die sich für Ultraorthodoxe in der politischen Sphäre interessiert, ist das besonders spannend", sagt Fader zu heute.de.

Die Gefahr einer fehlenden Trennung von Staat und Religion sieht Fader durch die Zeremonie nicht: "Die Öffentlichkeit in den USA bestand schon immer aus einer Mischung von zumeist christlich-religiösen und säkularen Ideen. Religiöse Motive bei einer Amtseinführung sind somit nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist lediglich, dass es sich um die Amtseinführung einer ultraorthodoxen Jüdin handelt."

Fader weist darauf hin, dass Jiddisch längst Eingang vor allem ins New Yorker Englisch gefunden hat. Auch viele Nicht-Juden verwendeten jiddische Wörter. Zum Beispiel "shleppen" für Schleppen, "shmoozen" für einen warmherzigen Dialog oder "bagel with a shmear of cream cheese" für einen Bagel mit draufgeschmiertem Frischkäse. Und natürlich das Modewort "Mentsh" für eine besonders gute, ethisch vorbildhaft handelnde Person.

Trumps Verbindung zum Judentum

Die Chancen stehen gut, dass deutsche Muttersprachler Teile des Liedes "God bentsh Amerike" verstehen. Für Deutsche sei es einfach, Jiddisch aufzuschnappen, sagt Fader. "Ungewöhnlich ist die Schrift, da Jiddisch in hebräischen Buchstaben geschrieben wird. Lesen wird also schwierig, aber viele Deutsche verstehen gesprochenes Jiddisch."

Auch wenn das Video der Amtseinführung für einen viralen Hit gesorgt - von einer Renaissance des Jiddischen geht Fader nicht aus. Auch rechnet sie nicht mit einer verstärkten jüdischen Präsenz aufgrund von Trumps jüdischem Schwiegersohn Jared Kushner und seiner zum Judentum konvertierten Tochter Ivanka. Fader kritisiert: "Ich finde es sehr unglücklich, dass Juden und das Judentum mit Trump in Verbindung gebracht werden." Und fügt beunruhigt hinzu: "Die Allianz von Trump mit der jüdischen Rechten entsetzt mich. Wir leben in schwierigen Zeiten."

