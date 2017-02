Ostukraine Der Krieg, der nicht aufhört

In den Separatistengebieten der Ostukraine wurden Kinder und Jugendliche zu Kampfeinsätzen an die Front geschickt. Das belegen Recherchen von Frontal21. Der Einsatz von Kindersoldaten stellt laut Völkerstrafgesetzbuch ein Kriegsverbrechen dar.

von Winand Wernicke

Zwei Jahre sind vergangen, der Krieg ist zurück: Seit Tagen war die ostukrainische Stadt Awdijiwka heftig umkämpft. Die Lage hat sich ein wenig beruhigt, doch ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Es scheint manchem Bewohner so, als sei die Ostukraine in einer Zeitschleife gefangen.

Sergei steht in schmutziger Arbeitskleidung auf der verschneiten, glatten Straße. "Kommen Sie rein", sagt er. "Ich zeige Ihnen, was von meinem Haus übrig geblieben ist." Auf dem Grundstück hinter dem verbeulten Metalltor versucht Sergei seit drei Tagen aufzuräumen. Doch wo anfangen? Das alte einstöckige Haus wurde von einer Granate getroffen, es ist eingestürzt, völlig zerstört. Hier ist nichts zu retten.

Das zerstörte Haus von Sergei in einem Wohngebiet in Awdijiwka

Als das Wohngebiet von Awdijiwka beschossen wurde, war Sergei zum Glück nicht zu Hause, er hatte seine Mutter besucht, die in einem anderen Teil der Stadt lebt. Deshalb blieb er unverletzt. "Ich glaube, das war eine Panzergranate", sagt Sergei. "Wenn ich zu Hause gewesen wäre ..." - er wagt kaum, sich das auszumalen.

Der Krieg ist wieder da

Sein gesamtes Hab und Gut hat der Krieg in der Ostukraine vernichtet. Denn 100 Meter weiter steht die Ruine seines ehemaligen Lebensmittelgeschäfts. Vor zwei Jahren, als schon einmal der Krieg rund um Awdijiwka tobte, wurde der Laden getroffen und zerstört. Zwei Jahre sind vergangen, und der Krieg ist wieder da. Aufgehört hat er nie. Es scheint manchem Einwohner so, als wäre die Ostukraine in einer Zeitschleife gefangen.

ZDF-Korrespondent Winand Wernicke

Der Kampf um die kleine Stadt nördlich von Donezk hat wieder Menschen das Leben gekostet, als die Granaten einschlugen. Bei eisigen Temperaturen fielen dann auch noch die Heizungen und die Wasserversorgung aus. Erst nach Tagen konnten sie repariert werden. Wer hat diesmal angefangen, wer hat Interesse an einer Eskalation der Lage im Donbass? Denn auch im wenige Kilometer entfernten Donezk schlugen Granaten ein, wird berichtet. Auch hier schien der Krieg zurückzukehren.

Gerüchte, Verschwörungstheorien

Waffenstillstand? Minsker Ankommen? Verhandlungen? Die Meinungen der Menschen, die in Awdijiwka vor dem eingezäunten Sportplatz warten, gehen auseinander, warum das alles wieder passiert. Auf dem schneebedeckten Rasen stehen Zelte der ukrainischen Katastrophenhilfe, des Militärs und der Caritas. Hier wird Essen verteilt und Unterstützung organisiert. "Das waren die unseren, die angefangen haben", meint eine der wartenden Frauen. Eine andere sieht die Schuld bei den Separatisten. Aber fast alle unterstellen, dass nach den Wahlen in den USA irgendwie beide Seiten ein Interesse daran hatten, dass der Krieg wieder aufflammt.

Essensverteilung in Awdijiwka

Wilde Behauptungen machen die Runde, Verschwörungstheorien werden verbreitet. Wahlweise stehen Pläne der von Russland unterstützten Separatisten, des Kremls selbst oder der Regierung in Kiew dahinter. So wolle Russland testen, wie der neue US-Präsident Donald Trump reagiert, und man wolle demonstrieren, dass der Kreml bestimmt, was in diesem Krieg passiert. Frieden würde es nur bei Gegenleistung geben – wie etwa das Ende der Sanktionen. Auf der anderen Seite befürchtet angeblich die Regierung in Kiew, bei einer Annäherung von Trump und Putin künftig keine Rolle mehr zu spielen. Deswegen wolle man nun durch das Aufflammen der Kämpfe beweisen, dass Kiew weiter Hilfe aus dem Westen und den USA brauche.

Kokerei im Industriegebiet von Awdijiwka

Stadt gilt als strategisch wichtig

Klar ist: Awdijiwka wurde in den vergangenen Monaten immer wieder beschossen. Ukrainische Soldaten und Separatisten versuchen, kleinere Geländegewinne zu erzielen ("Frosch-Sprünge" werden diese oft nachts gestarteten Aktionen verharmlosend genannt) und nehmen dafür den Tod vieler Kämpfer in den eigenen Reihen und beim Gegner in Kauf. Und ganz offensichtlich haben beide Seiten in den letzten Tagen wieder schwere Waffen in der Region eingesetzt - Artillerie, Raketenwerfer und Panzer. Laut Abkommen müssten diese Waffen schon lange aus dem Frontgebiet abgezogen sein.

Die Stadt gilt als strategisch wichtig. Im Industriegebiet befindet sich eine Kokerei, sie ist eine der größten Europas. Eigentümer, wie von so vielen Industrieanlagen in der Region, ist der ukrainische Oligarch Rinat Achmetow. Die Kokerei ist der größte Arbeitgeber der Stadt. Und versorgt sie mit Fernwärme. Auch hier schlug eine Rakete ein. Die lange graue Fassade wird grade repariert. An der Stelle, wo die Explosion war, wird die Mauer künftig rot sein – in Erinnerung an die Mitarbeiterin, die hier in ihrem Büro getötet wurde, so Generaldirektor Musa Magomedow.

Sergei weiß noch nicht, wie es weitergehen soll. Sein Haus wieder aufbauen? Nur womit? Geld hat er keines. Das einzige was ihn tröstet, ist, dass seine beiden Hunde den Beschuss ebenfalls heil überstanden haben. "Die waren zwei Tage vorher weggelaufen. Die haben das Unheil gespürt", glaubt er. Und gut sei auch, dass es in den letzten Stunden deutlich ruhiger geworden sei, der Kampf habe wohl nachgelassen, hofft Sergei. Wenige Minuten später beginnt, nicht weit entfernt, wieder Artillerie zu schießen. Die Menschen in Awdijiwka werden den Krieg einfach nicht los.